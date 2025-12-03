Acoperirea integrală a deficitului s-a realizat prin mecanisme de piață, utilizând capacitățile disponibile de la CE Oltenia și Hidroelectrica, în timp ce grupul de la CET Paroșeni este pregătit pentru pornire.

„Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Național și am eliminat orice risc pentru oameni și industrie!

Am acoperit integral suspendarea temporară de producție de la CECC Brazi, prin mecanisme de piață.

Împreună cu operatorii, am analizat producția și am decis să folosim capacitățile disponibile de la CE Oltenia și Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroșeni este pregătit să pornească.

Astfel:

Am stabilit repunerea în producție a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi, în maxim 1 oră.

Am verificat stocurile de cărbune: peste 553 mii tone la CE Oltenia.

Am confirmat cu Hidroelectrica nivelul rezervelor: peste 71% în acumulările naționale, o valoare foarte bună pentru această perioadă.

Am convocat astăzi Comandamentul Energetic Național pentru coordonarea tuturor acestor măsuri.

Am coordonat intervenția echipelor din teren pentru a asigura debitul necesar de apă către Rafinăria Petrobrazi.

Toate instalațiile rafinăriei funcționează în regim normal. Astăzi, avem 94 l/s asigurați pentru Petrobrazi (necesarul este de 61 l/s) și un bypass suplimentar, finalizat și functional, pe care l-am cerut pentru orice eventualitate.

Mulțumesc președintelui CJ Prahova, domnul Virgiliu Nanu, pentru sprijinul constant în gestionarea situației din teritoriu.

Am analizat prognozele și nu avem fenomene meteo care să conducă la creșterea consumului în această perioadă.

Am urmărit atent toate evoluțiile din sistem și am luat măsurile necesare pentru a menține echilibrul și siguranța funcționării.

Centrala Brazi va fi repornită programat!

Am discutat cu operatorul centralei, cu autoritățile locale și cu Apele Române, iar centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranță.

Am luat toate aceste măsuri în ultimele 24 de ore, tocmai pentru a menține siguranța energetică a țării. Sistemul Energetic Național este stabil, echilibrat și pregătit pentru orice scenariu. Lucrez împreună cu echipele din teren pentru ca 🇷🇴 România să rămână în siguranță!”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.