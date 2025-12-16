Trafic restricționat pe DN1, spre Valea Prahovei, din cauza unei surpări sub carosabil

Trafic restricționat pe DN1, spre Valea Prahovei, din cauza unei surpări sub carosabil
Trafic restricționat pe DN1, spre Valea Prahovei, din cauza unei surpări sub carosabil

Traficul rutier pe DN1, în zona Cornu, a fost restricționat marți după-amiază din cauza unei surpări de teren. Alunecarea afectează o porțiune de aproximativ 100 de metri, în zona kilometrului 99, pe sensul de mers către Ploiești.

"Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Câmpina, au efectuat verificări la fața locului. În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament a părții carosabile, pe sectorul de drum cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov –Ploiești.

Pentru protejarea drumului public și pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanții la trafic, traficul rutier a fost restricționat pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov – Ploiești, cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, măsura fiind semnalizată corespunzător. Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență în zonă, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri”, a transmis IPJ Prahova, potrivit Observator Prahovean. 