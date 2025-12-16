"Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Câmpina, au efectuat verificări la fața locului. În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament a părții carosabile, pe sectorul de drum cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov –Ploiești.

Pentru protejarea drumului public și pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanții la trafic, traficul rutier a fost restricționat pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov – Ploiești, cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, măsura fiind semnalizată corespunzător. Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență în zonă, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri”, a transmis IPJ Prahova, potrivit Observator Prahovean.