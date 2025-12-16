Notificările au fost trimise tuturor celor care au vizitat salonul din februarie 2025, când cele două surori din Indonezia, angajate ca maseuze, erau active acolo. Acestea ar fi contractat boala în timpul unei călătorii în Bali, iar tratamentul cu trei antibiotice le-a făcut deja necontagioase.

Cele două femei, în vârstă de 21 și 25 de ani, rămân internate cel puțin o săptămână la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, sub supraveghere, urmând să continue terapia la domiciliu timp de 12 luni, conform protocolului OMS.

Ancheta a identificat 10 contacți direcți, majoritatea colegi de muncă, evaluați medical fără a prezenta infecție. Două colege din Indonezia au primit o doză profilactică de antibiotic și vor fi externate, măsură extinsă și la ceilalți șase angajați.

DSP Cluj subliniază că lepră (boala Hansen) se transmite doar prin contact prelungit și apropiat, condiție absentă în cazul clienților, eliminând riscul comunitar semnificativ.

Persoanele notificate sunt sfătuite să fie vigilente la simptome precum erupții cutanate, zone amorțite sau modificări de sensibilitate, dată fiind perioada lungă de incubație. Cazurile izolate, primele în România după decenii, sunt sub control, autoritățile îndemnând la calm și evitarea panicii.

Activitatea salonului a fost suspendată, spațiile dezinfecție cu ozon și biocite, vestiarele verificate, iar angajații programați la controale medicale.

Ministerul Sănătății, prin ministrul Alexandru Rogobete, a intensificat supravegherea, testând contacții și cerând sprijin OMS și ECDC, subliniind calmul publicului.