Raportul CSAT privind anularea alegerilor, prezentat în Parlament

Raportul CSAT privind anularea alegerilor, prezentat în Parlament
Raportul CSAT privind anularea alegerilor, prezentat în Parlament

Informații de ultimă oră legate de mult-așteptatul raport al CSAT privind anularea alegerilor. 

Nu trebuie făcută o confuzie între raportul pe care îl promite Nicușor Dan, cel referitor la anularea alegerilor, și raportul CSAT privind anularea alegerilor. E vorba de acel raport care a și fost parțial desecretizat și publicat, raport la baza căruia a stat anularea alegerilor. 

Cei de la Curtea Constituțională a României au explicat ulterior că aceasta a fost baza pentru decizia luată de ei. 

Astăzi, la ora 11.00, în Parlament, va fi o discuție cu privire la întreaga activitate a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru anul 2024 iar cel mai controversat moment din această activitate a CSAT va fi această anulare a alegerilor, care a avut loc anul trecut. 