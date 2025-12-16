Nu trebuie făcută o confuzie între raportul pe care îl promite Nicușor Dan, cel referitor la anularea alegerilor, și raportul CSAT privind anularea alegerilor. E vorba de acel raport care a și fost parțial desecretizat și publicat, raport la baza căruia a stat anularea alegerilor.

Cei de la Curtea Constituțională a României au explicat ulterior că aceasta a fost baza pentru decizia luată de ei.

Astăzi, la ora 11.00, în Parlament, va fi o discuție cu privire la întreaga activitate a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru anul 2024 iar cel mai controversat moment din această activitate a CSAT va fi această anulare a alegerilor, care a avut loc anul trecut.