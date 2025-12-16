Săptămâna 15 – 22 decembrie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane, potrivit ANM.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări”. Cu alte cuvinte, ploi sau precipitații vor fi puține sau vor lipsi.

Săptămâna 22 – 29 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile sudice, dar și deficitare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Ulterior, vremea se va răci brusc.

Săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026

Potrivit specialiștilor, vom avea medii ale temperaturilor apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în vestul și nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.