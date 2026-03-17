Advertising
Advertising
Actual· 2 min citire
Poziţie inedită în rândul aliaţilor din NATO. Țara europenă care merge alături de SUA ca să apere Strâmtoarea Ormuz
Nave şi submarine SUA apără navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Foto/Profimedia
În timp ce marile puteri europene fac front comun împotriva implicării militare în Golful Persic, micul stat baltic Estonia adoptă o poziție care surprinde cancelariile occidentale. Ministrul de externe de la Tallinn, Margus Tsahkna, a anunțat că țara sa este deschisă discuțiilor pentru a sprijini misiunea SUA de protejare a navigației în Strâmtoarea Ormuz, dacă Washingtonul va înainta o cerere oficială.
Citește și
- 23:28Discuții aprinse în culise. Mesajul dur primit de Benjamin Netanyahu de la Donald Trump
- 23:02Mohammad Murad, lecție de management pentru partidele politice: „În AUR sunt peste 40 de oameni din business. În USR și PNL sunt doar 5-6”
- 23:00Negocierile secrete din AUR: George Simion, acuzat că a tratat „pe sub masă” cu Bogdan Ivan și Veștea prin intermediari din Cluj
- 21:57Schimbare radicală la cumpărarea telefoanelor în UE: Ce vor conține noile etichete obligatorii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News