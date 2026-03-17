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Poziţie inedită în rândul aliaţilor din NATO. Țara europenă care merge alături de SUA ca să apere Strâmtoarea Ormuz

Nave şi submarine SUA apără navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Foto/Profimedia

Nave şi submarine SUA apără navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Foto/Profimedia

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 mar. 2026, 18:34

În timp ce marile puteri europene fac front comun împotriva implicării militare în Golful Persic, micul stat baltic Estonia adoptă o poziție care surprinde cancelariile occidentale. Ministrul de externe de la Tallinn, Margus Tsahkna, a anunțat că țara sa este deschisă discuțiilor pentru a sprijini misiunea SUA de protejare a navigației în Strâmtoarea Ormuz, dacă Washingtonul va înainta o cerere oficială.

Un contrast izbitor între aliații NATO

Poziția Estoniei este cu atât mai neașteptată cu cât vine într-un moment de respingere cvasi-generală a solicitărilor venite de la Casa Albă. În timp ce vecina sa, Letonia, a exclus categoric orice participare, greii Alianței — Germania, Franța și Regatul Unit — alături de Polonia, au refuzat deja apelul președintelui Donald Trump.

Această reticență a provocat furia liderului american, care a avertizat cu „consecințe grave pentru viitorul NATO”. Trump i-a criticat dur pe aliații europeni pentru „lipsa de entuziasm”, reamintindu-le deceniile în care SUA le-a asigurat protecția: „Vă protejăm de 40 de ani, iar acum nu doriți să vă implicați în ceva minor”, a punctat președintele la Casa Albă.

Miza din Ormuz: Petrol, gaze și amenințări de război

Urgența securizării zonei a crescut exponențial pe fondul atacurilor aeriene americano-israeliene asupra Iranului. Drept represalii, Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene a amenințat că va lovi orice navă care are legături cu SUA, Israel sau statele lor partenere.

Strâmtoarea Ormuz nu este doar un punct fierbinte pe hartă, ci „artera vitală” a economiei globale:

  • 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate (GNL) tranzitează această cale navigabilă îngustă.

  • Escortarea militară este considerată o „opțiune riscantă” pe care SUA ezită să o asume singură, căutând legitimitate printr-o coaliție internațională.

Rămâne incert modul concret în care țara ar putea contribui la o misiune navală de asemenea amploare

Deși voința politică există, rămâne incert modul concret în care Estonia ar putea contribui la o misiune navală de asemenea amploare. Cu o flotă limitată, contribuția estonă ar putea fi mai degrabă simbolică sau ar putea consta în echipe de protecție la bordul navelor, însă semnalul diplomatic este clar: Tallinnul alege să rămână cel mai fidel aliat al Washingtonului, chiar și în momente de ruptură profundă între SUA și restul Europei.

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