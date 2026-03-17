Poziţie inedită în rândul aliaţilor din NATO. Țara europenă care merge alături de SUA ca să apere Strâmtoarea Ormuz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 mar. 2026, 18:34

În timp ce marile puteri europene fac front comun împotriva implicării militare în Golful Persic, micul stat baltic Estonia adoptă o poziție care surprinde cancelariile occidentale. Ministrul de externe de la Tallinn, Margus Tsahkna, a anunțat că țara sa este deschisă discuțiilor pentru a sprijini misiunea SUA de protejare a navigației în Strâmtoarea Ormuz, dacă Washingtonul va înainta o cerere oficială.

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