Țara unde ministrul Apărării a demisionat după ce drone ucrainene au lovit rezervoare cu petrol
Ministrul apărării din Letonia, Andris Spruds, și-a dat demisia duminică, după ce joi două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia și au lovit aici instalații de stocare a petrolului, relatează Reuters.
Șefa guvernului leton Evika Silina a cerut demisia acestuia duminică dimineață, afirmând că sistemele anti-drone nu au fost implementate suficient de repede. Ea l-a numit pe colonelul Raivis Melnis din armata letonă în funcția de nou ministru al apărării.
Letonia și Lituania au solicitat joi NATO să-și consolideze apărarea antiaeriană în regiune, după ce două drone au trecut granița rusă și au explodat la o instalație de stocare a petrolului din Letonia.
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a declarat duminică pe platforma X că dronele erau ucrainene și că au pătruns în Letonia ca urmare a 'războiului electronic rus care a deviat în mod deliberat dronele ucrainene de la țintele lor din Rusia'.
Ca răspuns la incidentele cu drone, Ucraina ia în considerare trimiterea unor experți pentru a contribui la consolidarea securității aeriene în statele baltice, a declarat Sibiga vineri.
