Trump spune că mai are nevoie de două săptămâni în Iran pentru a elimina toate țintele

Sursă: Agerpres

SUA au nevoie doar de încă 'două săptămâni suplimentar' pentru a-și atinge toate țintele în Iran, a asigurat președintele american Donald Trump într-un interviu înregistrat anterior săptămâna aceasta și difuzat duminică.

Întrebat de jurnalista independentă Sharyl Attkisson, președintele a spus că iranienii 'sunt învinși pe plan militar' și a profitat de aceasta pentru a-i critica încă o dată pe aliații săi din NATO, calificând Alianța Nord-Atlantică drept 'tigru de hârtie'.

Publicarea acestui interviu are loc în timp ce Iranul a anunțat duminică că a trimis răspuns la ultima propunere americană vizând să pună capăt conflictului declanșat de Israel și SUA în 28 februarie.



'Ei sunt învinși pe plan militar, poate că nu-și dau seama, dar cred că ei o știu', a asigurat Donald Trump, adăugând: 'Asta nu înseamnă că ei și-au spus ultimul cuvânt'.



El a lăsat să se înțeleagă că armata americană ar putea 'rămâne pe teren încă două săptămâni pentru a lovi toate țintele. Noi aveam anumite ținte în vedere și probabil că am atins 70% dintre ele, dar mai există altele pe care le-am putea încă lovi și aceasta nu ar fi decât tușa finală', a mai spus Trump.



El și-a reiterat opinia despre NATO, pe care a comparat-o încă o dată cu un 'tigru de hârtie', plângându-se de faptul că aliații săi nu au fost acolo 'pentru a-l ajuta'.

Netanyahu - Războiul din Iran 'nu s-a terminat',mai trebuie încă 'retras' uraniul iranian

Războiul în Iran 'nu s-a terminat', căci mai trebuie încă 'retrase din Iran' stocurile de uraniu îmbogățit, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru canalul de televiziune american CBS, potrivit unui extras din interviu difuzat duminică.

Războiul „a permis îndeplinirea multor lucruri, dar nu s-a terminat, pentru că rămân încă materiale nucleare – uraniu îmbogăţit – care trebuie retrase din Iran”, a spus Benjamin Netanyahu, adăugând că rămân totodată și „instalaţii de îmbogăţire de destructurat”.

Întrebat dacă ştie cum se poate „extrage” uraniul din Iran, Netanyahu a declarat: „O să mergem acolo şi o să-l luăm”.

„Este ceea ce preşedintele Trump mi-a spus: „Vreau să mergem acolo”. Şi cred că este posibil fizic. Nu asta este problema. Dacă ajungem la un acord, o să mergem acolo şi o să-l luăm. De ce nu? E cea mai bună soluţie”, a adăugat premierul israelian.