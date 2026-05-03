Iranul analizează răspunsul transmis de SUA la planul în 14 puncte pentru încetarea războiului din Orient
Iranul a confirmat duminică faptul că a primit, prin intermediul Pakistanului, poziția Statelor Unite privind propunerea sa în 14 puncte pentru oprirea conflictului și a anunțat că analizează documentul înainte de a formula un răspuns oficial, relatează EFE.
Iranul a primit duminică, prin Pakistan, răspunsul Statelor Unite la planul său în 14 puncte menit să pună capăt războiului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat pentru televiziunea de stat că poziția americană este în curs de evaluare, iar după finalizarea analizei Teheranul va transmite un răspuns oficial.
Baghaei a subliniat că propunerea iraniană vizează exclusiv încetarea războiului și că aspectele legate de programul nuclear „nu își au absolut deloc locul” în acest plan. El a respins informațiile potrivit cărora Iranul ar fi acordat Statelor Unite un termen de 30 de zile pentru a pune capăt conflictului, precizând că „termenul de 30 de zile este pentru a conveni asupra modului de implementare a acordului de pace”.
Ce conține planul iranian în 14 puncte
Potrivit agenției Tasnim, planul transmis de Iran prin Pakistan include:
garanții de neagresiune militară
retragerea forțelor americane din proximitatea Iranului
ridicarea blocadei navale
deblocarea activelor iraniene înghețate
plata unor despăgubiri
ridicarea sancțiunilor
încetarea conflictului pe toate fronturile, inclusiv în Liban
un nou mecanism pentru strâmtoarea Ormuz
Reacția Statelor Unite
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă seara că va analiza în curând planul transmis de Iran, dar a adăugat că „nu își poate imagina” că acesta ar fi acceptabil.
La scurt timp după aceste declarații, presa afiliată Gardienilor Revoluției a susținut că Trump s-ar afla în fața unei alegeri limitate între „o operațiune militară imposibilă” și acceptarea unui acord nefavorabil cu Iranul.
Iranul și Statele Unite au avut o reuniune la nivel înalt la Islamabad pe 11 și 12 aprilie, însă discuțiile nu au dus la un acord privind încetarea conflictului. De atunci, cele două părți nu au reușit să stabilească reluarea negocierilor, deși schimbul de mesaje a continuat.
