Sărbătoarea zilei: Un mare Sfânt, pomenit de Biserică. Cruce neagră în calendar

Pe data de 27 aprilei a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Simeon. Este cruce neagră în calendar.

Sfantul Apostol Simeon a fost fiul lui Cleopa, fratele lui losif, logodnicul Maicii Domnului. Sfantul Simeon a facut parte din cei Saptezeci de Apostoli ai Mantuitorului. Acesta a predicat Evanghelia lui Hristos in ludeea.

Dupa moartea Sfantului Apostol Iacob, varul sau, Sfantul Apostol Simeon a fost numit Episcop al Ierusalimului, pastorind pana la o varsta inaintata. Potrivit istoricului Eusebiu acesta a fost al doilea Episcop al Ierusalimului. Traditia spune ca atunci cand a primit cununa muceniciei, in timpul imparatului Traian, Sfantul Apostol Simeon avea peste o suta de ani. Izbucnind in Palestina o persecutie atat asupra iudeilor, cat si asupra crestinilor, batranul Episcop Simeon a fost prins si supus la chinuri cumplite. Sfantul Apostol Simeon a murit fiind rastignit asemenea Domnului.

In jurul anului 106 a inceput prigoanei declansata de imparatul Traian, cand, la ordinul consulului Attikus, au fost persecutati nu numai crestinii, ci si toti urmasii lui David. Tot atunci, cativa eretici pe care ii combatuse in trecut, l-au denuntat romanilor pe Sfantul Ierarh Simeon, episcopul care timp de 26 (sau 23) de ani si-a pastorit neincetat turma. A fost supus la torturi de tot felul timp de mai multe zile, aratand atata indrazneala, incat consulul si ceilalti se intrebau cum de acel batran in varsta de 120 de ani putea sa indure astfel de chinuri. Cu toate acestea, l-au condamnat la moarte prin rastignire. Cu bucurie ca urmeaza mortii Domnului, Sfantul Simeon s-a invrednicit sa primeasca in cer cununa de biruinta a muceniciei.

