Sânzienele 2026: Când se sărbătoresc, ce semnificație au și ce tradiții trebuie respectate în această zi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:57

Sânzienele reprezintă una dintre cele mai iubite și misterioase sărbători din tradiția populară românească. Încărcată de simboluri, legende și obiceiuri transmise din generație în generație, această zi este asociată cu fertilitatea, dragostea, belșugul și protecția naturii. În fiecare an, românii celebrează Sânzienele pe 24 iunie, iar în 2026 sărbătoarea va fi marcată într-o zi de miercuri.

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