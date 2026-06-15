Sânzienele 2026: Când se sărbătoresc, ce semnificație au și ce tradiții trebuie respectate în această zi

Sânzienele reprezintă una dintre cele mai iubite și misterioase sărbători din tradiția populară românească. Încărcată de simboluri, legende și obiceiuri transmise din generație în generație, această zi este asociată cu fertilitatea, dragostea, belșugul și protecția naturii. În fiecare an, românii celebrează Sânzienele pe 24 iunie, iar în 2026 sărbătoarea va fi marcată într-o zi de miercuri.
Data coincide cu sărbătoarea creștină a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, însă originile Sânzienelor sunt mult mai vechi, fiind legate de tradițiile precreștine și de cultul soarelui.
Ce sunt Sânzienele și de ce sunt atât de importante
În mitologia populară românească, Sânzienele sunt considerate zâne bune, cu puteri magice, care umblă prin păduri și peste câmpuri în noaptea de 23 spre 24 iunie. Se spune că ele aduc rod bogat holdelor, vindecă plantele și îi protejează pe cei care respectă tradițiile acestei zile.
Potrivit legendelor, în noaptea de Sânziene cerurile se deschid, iar granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai subțire. De aceea, această perioadă este considerată una dintre cele mai încărcate spiritual din calendarul popular.
Sărbătoarea marchează și momentul în care natura ajunge la apogeul puterii sale, fiind apropiată de solstițiul de vară, cea mai lungă zi din an.
Floarea de sânziană, simbolul sărbătorii
Elementul central al acestei zile este floarea galbenă de sânziană, care înflorește în apropierea datei de 24 iunie. Din aceste flori, fetele și femeile împletesc cununi despre care se spune că aduc noroc, sănătate și prosperitate.
În multe zone ale țării, cununile sunt păstrate în casă, agățate la porți sau așezate pe acoperișurile gospodăriilor pentru a proteja familia și animalele de rele.
Tradiții și obiceiuri de Sânziene
Culesul florilor de sânziene
În dimineața zilei de 24 iunie, oamenii obișnuiesc să culeagă flori de sânziene înainte de răsăritul soarelui. Se crede că în această zi plantele medicinale au cele mai puternice proprietăți vindecătoare.
Împletirea cununilor
Fetele nemăritate împletesc coronițe din flori de sânziene și le poartă pe cap sau le așază sub pernă. Tradiția spune că astfel își pot visa viitorul soț.
În unele regiuni, cununa este aruncată pe acoperișul casei. Dacă rămâne acolo, este considerat un semn de noroc și sănătate pentru anul care urmează.
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Roua de Sânziene
Un alt obicei vechi este adunarea rouei de pe flori și iarbă în dimineața sărbătorii. Se spune că aceasta are proprietăți tămăduitoare și aduce frumusețe, sănătate și noroc celor care se spală cu ea.
Aprinderea focurilor ritualice
În anumite zone ale țării se aprind focuri pe dealuri și la marginea satelor. Acestea simbolizează purificarea și protecția împotriva spiritelor rele și a necazurilor.
Târgurile și horele de Sânziene
În trecut, ziua era marcată prin petreceri câmpenești, hore și târguri populare. Era considerată una dintre cele mai bune perioade pentru logodne și pentru întâlnirea tinerilor care își căutau perechea.
Ce nu este bine să faci de Sânziene
Conform credințelor populare, în această zi nu este recomandat:
să te cerți sau să porți ranchiună;
să lucrezi la câmp fără necesitate;
să distrugi florile de sânziene;
să ignori tradițiile legate de natură și de respectul față de pământ.
Se spune că cei care nu respectă sărbătoarea pot avea parte de ghinion, recolte slabe sau probleme de sănătate.
Semnificația Sânzienelor în prezent
Chiar dacă multe dintre vechile obiceiuri s-au pierdut odată cu trecerea timpului, Sânzienele continuă să fie una dintre cele mai importante sărbători ale verii. Pentru mulți români, această zi reprezintă o ocazie de a se reconecta cu tradițiile, cu natura și cu valorile autentice ale satului românesc.
În 2026, Sânzienele vor fi celebrate pe 24 iunie, o zi în care legenda, spiritualitatea și frumusețea naturii se împletesc într-una dintre cele mai fascinante sărbători din folclorul românesc.