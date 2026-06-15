Luna Nouă în Gemeni aduce schimbări majore pentru două zodii. Cine sunt norocoșii care încep un nou capitol în viață

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 09:55

Luna Nouă în semnul Gemenilor vine cu energie proaspătă, oportunități neașteptate și dorința de a face schimbări importante. Deși influența acestui fenomen astrologic se resimte la nivelul întregului zodiac, două semne vor beneficia în mod special de efectele sale și ar putea intra într-o etapă complet nouă a vieții.

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