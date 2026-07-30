Horoscopul banilor pentru luna AUGUST. Cine încasează mai mult și cine trebuie să fie atent la fiecare leu

Publicat 30 iul. 2026, 16:58 Sursă eva.ro

Luna august vine cu schimbări importante în plan financiar, iar influențele astrale pot aduce atât oportunități de câștig, cât și momente în care prudența va face diferența. Pentru unele zodii se întrevăd măriri de venituri, proiecte profitabile sau discuții favorabile legate de carieră, în timp ce altele vor fi nevoite să își regândească bugetul și să evite cheltuielile inutile.

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