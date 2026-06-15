Cum poți să îți umpli casa de ploșnițe fără să îți dai seama. Sursele cele mai frecvente de infestare

Ploșnițele de pat sunt dăunători care pot apărea în orice locuință, indiferent de nivelul de curățenie. Aceste insecte se răspândesc ușor, se ascund în locuri greu de observat și pot deveni rapid o problemă dificil de gestionat. De aceea, este important să știm cum ajung în casă și cum pot fi eliminate.
Bagajele și hainele aduse din călătorii
Una dintre cele mai comune modalități prin care ploșnițele pătrund în locuințe este prin intermediul bagajelor folosite în timpul deplasărilor. Chiar și unitățile de cazare care par curate și bine întreținute, precum hotelurile, pensiunile sau hostelurile, pot fi afectate de aceste insecte.
Ploșnițele se ascund adesea în cusăturile valizelor, printre articolele vestimentare sau în compartimentele rucsacurilor. Odată ajunse acasă, ele ies din ascunzători și se răspândesc rapid în locuință. Pentru a reduce riscul unei infestări, este recomandată verificarea atentă a bagajelor și spălarea hainelor la temperaturi ridicate după fiecare călătorie.
Mobilierul și obiectele second-hand
Mobilierul cumpărat la mâna a doua, în special canapelele, fotoliile și saltelele, poate reprezenta o sursă importantă de infestare. Chiar dacă aceste obiecte par curate la exterior, ele pot ascunde ouă sau exemplare adulte de ploșnițe.
Riscul este mai ridicat în cazul pieselor tapițate, unde insectele se pot ascunde cu ușurință. De aceea, înainte de a introduce astfel de obiecte în casă, este recomandată o inspecție atentă a cusăturilor, crăpăturilor și a zonelor greu accesibile.
Vizitatorii și obiectele împrumutate
Deși este mai puțin cunoscută, transmiterea ploșnițelor prin intermediul vizitatorilor este posibilă. Aceste insecte se pot ascunde în haine, genți, valize sau alte obiecte provenite din locuințe deja infestate.
În plus, obiectele împrumutate, precum cărțile, hainele, păturile sau alte textile, pot transporta accidental ploșnițe. Specialiștii arată că astfel de situații nu sunt foarte frecvente, însă apar în practică.
Transportul public și spațiile aglomerate
Autobuzele, trenurile, metrourile, sălile de așteptare sau cinematografele pot facilita transportul accidental al ploșnițelor de la o persoană la alta.
Deși aceste insecte nu trăiesc, în mod obișnuit, în astfel de spații, ele pot ajunge temporar pe scaune, bagaje sau articole de îmbrăcăminte. De aici, pot fi aduse fără intenție în locuință, unde găsesc condiții favorabile pentru dezvoltare.
Infestarea poate proveni și din apartamentele vecine
În blocurile de locuințe, ploșnițele se pot deplasa dintr-un apartament în altul prin fisuri ale pereților, conducte, instalații sau alte spații comune.
Astfel, chiar și persoanele care nu au călătorit recent și nu au adus mobilier second-hand în casă se pot confrunta cu o infestare dacă în apropiere există un focar de ploșnițe.
Cum poate fi prevenită apariția ploșnițelor
Pentru a reduce riscul unei infestări, specialiștii recomandă inspectarea atentă a bagajelor după fiecare călătorie, evitarea achiziționării saltelelor second-hand și verificarea minuțioasă a mobilierului utilizat înainte de a fi introdus în locuință.
De asemenea, este important să fie observate și investigate primele semne ale unei infestări. Mușcăturile dispuse în grupuri, petele mici de sânge de pe lenjeria de pat sau prezența unor insecte maronii în apropierea patului pot indica existența ploșnițelor. Identificarea timpurie a problemei crește semnificativ șansele de eliminare rapidă și reduce costurile intervențiilor de dezinsecție, potrivit sursei.