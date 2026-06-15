Cum poți să îți umpli casa de ploșnițe fără să îți dai seama. Sursele cele mai frecvente de infestare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 13:04

Ploșnițele de pat sunt dăunători care pot apărea în orice locuință, indiferent de nivelul de curățenie. Aceste insecte se răspândesc ușor, se ascund în locuri greu de observat și pot deveni rapid o problemă dificil de gestionat. De aceea, este important să știm cum ajung în casă și cum pot fi eliminate.

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