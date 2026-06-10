O primărie din România a primit o amenda usturătoare după ce a ignorat o decizie privind asfaltarea unei străzi

Sursă: Agerpres

Curtea de Apel Timișoara a penalizat cu peste 37.000 de lei Primăria Arad pentru că nu a pus încă în aplicare o decizie anterioară a Tribunalului Arad privind asfaltarea unei străzi din oraș, în timp ce o localnică ce primise anterior și despăgubiri a mai primit dreptul la penalități de 4.650 de lei.

Prin decizia Curții, care este definitivă și a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată, este respins recursul formulat de Primăria Arad împotriva sentinței civile pronunțată de Tribunalul Arad.



Totodată, este admis în parte recursul formulat de o localnică împotriva aceleiași sentințe.

Decizia instanței

'Casează în parte sentința recurată și, în rejudecare, admite în parte acțiunea reclamantei. Fixează suma datorată de pârât bugetului de stat ca fiind 37.665 lei. Fixează suma datorată de pârât reclamantei recurentă ca fiind 4.650 lei', se arată în soluția pe scurt.



Sumele reprezintă penalități pe care Primăria trebuie să le plătească pentru că nu a pus în aplicare o decizie anterioară a Tribunalului Arad, care obliga administrația locală să asfalteze strada Someșului.

Răspunsul primăriei

Referitor la această situație, Biroul de presă al Primăriei Arad a transmis, miercuri, la solicitarea Agerpres, că a luat act de decizia Curții și a arătat că întârzierea asfaltării este justificată.



'Primăria Municipiului Arad a luat act de hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Timișoara și va respecta decizia instanței de judecată. Întârzierile în executarea lucrărilor de asfaltare a străzii Someșului au fost determinate de o serie de factori obiectivi, însă înțelegem disconfortul creat cetățenilor și regretăm neplăcerile generate', se arată în răspuns.

Primăria, amendată cu doi ani înainte

Anterior, Primăria Arad a fost obligată de instanță de plătească daune de 25.000 de lei aceleiași localnice de pe strada Someșului, care reclamase lipsa asfaltului în condițiile în care plătea taxe ca pentru o zonă cu infrastructură realizată. Daunele au fost obținute anul trecut la Tribunalul Arad, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Timișoara în acest an.



Tribunalul Arad hotărâse încă din 2024 că strada trebuie asfaltată, după plângerea femeii. La finalul anului trecut, judecătorii de la Curtea de Apel au amendat Primăria pentru că nu și-a îndeplinit obligația.



'Aplică pârâtului Municipiul Arad o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, cu începere din data de 10.12.2024 și până la executarea de către acesta a obligațiilor stabilite în baza sentinței civile, pronunțată de Tribunalul Arad - sumă care se face venit la bugetul de stat - în baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, obligă pârâtul Municipiul Arad să plătească reclamantei penalități, în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate cu începere din data de 10.12.2024 și până la executarea de către acesta a obligațiilor stabilite în baza sentinței civile pronunțată de Tribunalul Arad în, dar nu mai mult de trei luni de la data comunicării prezentei hotărâri', a decis Curtea de Apel în 10 decembrie 2025.



Referitor la strada neasfaltată, reprezentanții Primăriei declaraseră recent, pentru AGERPRES, că proiectul este în faza documentațiilor tehnice, în condițiile în care bugetul local a fost adoptat târziu în acest an.



Primăria a realizat, anul trecut, doar trotuarul pe strada Someșului, nu și partea carosabilă, așa cum a cerut instanța.