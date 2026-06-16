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Tânăr de 25 de ani, mort după ce a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat pe o stradă din Băicoi

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 20:14

Un accident rutier tragic s-a produs marți, 16 iunie 2026, pe strada Înfrățirii din orașul Băicoi, județul Prahova, soldat cu decesul unui bărbat de 25 de ani.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, tânărul se afla la volanul unui autoturism care circula pe strada Înfrățirii, dinspre DN1 către orașul Băicoi.

Șoferul a pierdut controlul mașinii

În dreptul unei curbe la stânga, șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare, iar mașina s-a răsturnat.

În urma impactului, bărbatul a suferit răni grave și a fost preluat de un echipaj medical, fiind transportat de urgență la spital. Cu toate eforturile medicilor, aceștia au declarat ulterior decesul pacientului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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