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Social· 1 min citire
Tânăr de 25 de ani, mort după ce a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat pe o stradă din Băicoi
Ambulanță
Un accident rutier tragic s-a produs marți, 16 iunie 2026, pe strada Înfrățirii din orașul Băicoi, județul Prahova, soldat cu decesul unui bărbat de 25 de ani.
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