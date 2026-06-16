Piața muncii din România, sub presiune. Șomajul crește, iar absolvenții se angajează mai greu decât media UE

Piața muncii din România continuă să fie sub presiune, iar cele mai recente date arată o creștere a șomajului. Potrivit Institutului Național de Statistică, rata șomajului a ajuns la 6,5% în primul trimestru din 2026, în urcare față de trimestrul anterior.
În același timp, rata de ocupare a populației cu vârsta între 15 și 64 de ani a rămas la 62,6%, fără schimbări față de perioada precedentă. Conform INS, populația activă a României era de 8.197.800 de persoane. Dintre acestea, 7.661.600 aveau un loc de muncă, iar 536.200 erau șomeri.
Tinerii sunt cei mai afectați
Cea mai dificilă situație se înregistrează în rândul tinerilor. Pentru persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani, rata șomajului a ajuns la 27,4%, un nivel ridicat comparativ cu media europeană.
În aceeași categorie de vârstă, rata de ocupare este de doar 16,5%, ceea ce arată că mulți tineri întâmpină dificultăți atunci când încearcă să intre pe piața muncii.
Diferențe importante apar și între mediul urban și cel rural. În mediul rural, rata șomajului este de 10,3%, în timp ce în orașe este de 3,5%.
Datele Eurostat arată că absolvenții din România se angajează mai greu decât cei din multe alte state europene.
În 2025, rata de ocupare a absolvenților recenți din România a fost de 72,7%, sub media Uniunii Europene, care este de 83%.
Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în Malta, unde rata de ocupare a absolvenților a ajuns la 91%, urmată de Germania, cu 90,6%, și Olanda, cu 90,1%.
La polul opus se află Grecia, Italia și România, care se numără printre statele cu cele mai mici rate de angajare pentru absolvenții recenți.
Studiile superioare cresc șansele de angajare
La nivelul Uniunii Europene, absolvenții cu studii superioare au șanse mai mari să își găsească un loc de muncă. Rata lor de ocupare este de 87%, comparativ cu 77,2% în cazul celor cu studii medii.
România se află însă printre țările cu cele mai mici procente de tineri absolvenți de învățământ superior. Datele Eurostat arată că, în 7 din cele 8 regiuni ale țării, cu excepția București-Ilfov, ponderea tinerilor de 25-34 de ani care au terminat o facultate nu depășește 23,9%. La nivel național, doar 19,2% din populația cu vârsta între 25 și 64 de ani are studii superioare, în timp ce media Uniunii Europene este de 36,1%.
„Nivelul de educaţie joacă un rol esenţial atunci când absolvenţii recenţi îşi caută un loc de muncă. Absolvenţii cu studii superioare au înregistrat cele mai mari rate de ocupare a forţei de muncă şi au fost, în general, mai bine protejaţi de riscurile şomajului decât colegii lor care au intrat pe piaţa muncii cu niveluri de educaţie mai scăzute”, arată Eurostat.
În rândul absolvenților cu studii superioare, cele mai mari rate de ocupare au fost raportate în Cehia, cu 92,4%, Olanda, cu 92,1%, și Germania, cu 92%.
Cele mai mici valori au fost înregistrate în Grecia, cu 56,8%, Italia, cu procente între 70% și 73%, și România, unde rata de ocupare este de 70,3% în cazul femeilor și 74,9% în cazul bărbaților.
În învățământul profesional, România are o rată de ocupare de 63,4%, sub media Uniunii Europene, care este de 80,2%. Prin comparație, Germania ajunge la 91,5%, iar Grecia la 58%.
Datele arată că piața muncii din România rămâne vulnerabilă, cu peste 536.000 de șomeri și cu dificultăți clare în integrarea tinerilor și a absolvenților.