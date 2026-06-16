Piața muncii din România, sub presiune. Șomajul crește, iar absolvenții se angajează mai greu decât media UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:42

Piața muncii din România continuă să fie sub presiune, iar cele mai recente date arată o creștere a șomajului. Potrivit Institutului Național de Statistică, rata șomajului a ajuns la 6,5% în primul trimestru din 2026, în urcare față de trimestrul anterior.

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