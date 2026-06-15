Cele mai vorbite limbi din lume în 2026. Clasamentul care arată cum se schimbă puterea globală și surpriza care a uimit experții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 23:57

Limba nu mai este de mult doar un mijloc de comunicare, ci a devenit un instrument de influență economică, diplomație și putere digitală. În 2026, topul celor mai vorbite limbi din lume nu reflectă doar preferințe culturale, ci și o radiografie clară a echilibrului global de forțe, unde Asia și Africa câștigă tot mai mult teren în fața modelului occidental tradițional.

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