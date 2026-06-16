Zi neagră pe munte. O turistă străină, atacată de urși în Argeș, un bărbat, atacat în Brașov. Un elicopter SMURD a fost trimis de urgență

Două atacuri ale urșilor au fost raportate marți în zone montane din județele Argeș și Brașov, intervențiile autorităților fiind necesare pentru acordarea îngrijirilor medicale victimelor și pentru protejarea persoanelor aflate în apropiere.
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, femeia, în vârstă de aproximativ 31 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost mușcată de animal.
„Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în comuna Arefu pentru acordarea îngrijirilor medicale unei turiste de cetățenie străină, în vârstă de aproximativ 31 de ani, care, din primele informații, a fost mușcată de urs în zona antebrațului stâng”, se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș.
Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului pentru evaluarea stării victimei și acordarea asistenței medicale necesare.
Un nou atac, de această dată în județul Brașov
În aceeași zi, autoritățile au fost alertate și în județul Brașov, unde un bărbat a fost atacat de un urs pe Drumul Județean 104A, între localitățile Mărgineni și Bucium.
Din cauza gravității situației și a zonei în care s-a produs incidentul, a fost solicitată intervenția elicopterului SMURD Brașov.
Potrivit reprezentanților ISU Brașov, echipajul medical a fost primul care a ajuns la victimă.
„Elicopterul SMURD Brașov a intervenit în această după-amiază pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei persoane atacate de un urs, pe Drumul Județean 104A între localitățile Mărgineni și Bucium, județul Brașov.”
Victima este un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a fost preluat de echipa medicală și stabilizat la locul incidentului.
Mobilizare amplă a autorităților
La intervenție au participat mai multe structuri de urgență și ordine publică. Pe lângă echipajul elicopterului SMURD, în zonă au fost trimise și alte forțe pentru sprijinirea operațiunii.
„Datorită capacității de intervenție rapidă, echipajul aero-medical a fost prima resursă ajunsă la victimă, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Acesta a fost stabilizat de echipa medicală aflată la bordul elicopterului Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I..”
La locul atacului au intervenit și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, precum și polițiști și jandarmi.
„La locul intervenției au acționat, de asemenea, un echipaj SMURD al ISU Brasov, polițiști și jandarmi, în vederea acordării sprijinului necesar și pregătirii evacuării victimei către o unitate medicală de specialitate din municipiul Brașov. Astfel, persoana a fost transportată pe cale aeriană la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.”
Mesaj RO-ALERT după apariția ursului
Pentru a preveni eventuale alte incidente și pentru a avertiza persoanele aflate în zonă, autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT.
„Totodată, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din zonă.”
După finalizarea misiunii, reprezentanții ISU Brașov au transmis un mesaj de apreciere pentru echipele implicate în intervenție.
„Felicitări tuturor colegilor care au intervenit!”, au transmis reprezentanții ISU Brașov pe pagina oficială de Facebook.