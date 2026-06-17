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Social· 1 min citire
Mii de angajați din Educație ies în stradă: proteste ample față de noua lege a salarizării
protest
Publicat17 iun. 2026, 07:29
Actualizat17 iun. 2026, 07:46
Sindicaliștii din învățământ organizează miercuri un amplu protest în fața Guvernului și a Parlamentului, exprimându-și nemulțumirea față de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Acțiunea este susținută de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.
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