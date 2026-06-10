Eugen Tomac ar urma să prezinte azi programul de guvernare. Ce șanse sunt pentru formarea cabinetului
Premierul desemnat Eugen Tomac
Sunt zile decisive pentru formarea noului Guvern. Principalele partide din Parlament se pregătesc să intre în ședințe pentru a decide dacă votează sau nu cabinetul propus de Eugen Tomac, după negocierile‑maraton din ultimele zile. Pe de altă parte, Tomac va avea și astăzi o serie de discuții și este posibil să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan.
Eugen Tomac va continua discuţiile cu grupul minorităţilor naţionale şi se va întâlni cu parlamentari independenţi. De asemenea, este posibil ca premierul desemnat să aibă o discuție și cu preşedintele Nicuşor Dan, pentru a-i prezenta lista miniştrilor.
Tot azi, la ora 10 liberalii se reunesc, după ce Ilie Bolojan a criticat propunerea președintelui și a spus că un Guvern fără susținere politică clară nu este o variantă bună pentru țară.
Ședințe șimilare vor avea și liderii PSD, USR și UDMR.
Până la sfârșitul săptămânii, conform termenului impus de Cosntituție, Eugen Tomac trebuie să prezinte lista de miniștri și programul de guvernare.
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