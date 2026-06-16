100 de piei de jder, confiscate la Vama Siret. Un cetățean ucrainean este cercetat de autorități

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 15:42

Polițiștii de frontieră din Siret au confiscat aproximativ 100 de piei de jder descoperite într-un microbuz condus de un cetățean ucrainean, după ce șoferul nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența legală a bunurilor. Valoarea estimată a capturii depășește 30.000 de lei.

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