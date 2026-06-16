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Justitie· 1 min citire

100 de piei de jder, confiscate la Vama Siret. Un cetățean ucrainean este cercetat de autorități

piei de jder

piei de jder

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 15:42

Polițiștii de frontieră din Siret au confiscat aproximativ 100 de piei de jder descoperite într-un microbuz condus de un cetățean ucrainean, după ce șoferul nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența legală a bunurilor. Valoarea estimată a capturii depășește 30.000 de lei.

Control de rutină soldat cu o descoperire neașteptată

Incidentul a avut loc în punctul de trecere a frontierei Siret, unde oamenii legii au oprit pentru verificări un microbuz condus de un bărbat în vârstă de 34 de ani, cetățean ucrainean.

În urma controlului efectuat asupra vehiculului, polițiștii de frontieră au identificat un transport format din aproximativ 100 de piei de jder. La solicitarea documentelor justificative, șoferul nu a putut prezenta acte care să demonstreze proveniența legală a mărfii.

Marfă în valoare de peste 30.000 de lei

Autoritățile au procedat la confiscarea întregii cantități de piei, valoarea totală a acestora fiind estimată la peste 30.000 de lei.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și pentru stabilirea exactă a provenienței acestora.

Șoferul, cercetat de autorități

Cetățeanul ucrainean este acum cercetat de polițiștii de frontieră pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de transportul și deținerea mărfii fără documente legale.

Ancheta urmărește să stabilească dacă există încălcări ale legislației privind transportul, comercializarea sau deținerea produselor de origine animală, precum și eventualele responsabilități penale sau contravenționale.

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