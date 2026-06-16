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Justitie· 1 min citire
100 de piei de jder, confiscate la Vama Siret. Un cetățean ucrainean este cercetat de autorități
piei de jder
Polițiștii de frontieră din Siret au confiscat aproximativ 100 de piei de jder descoperite într-un microbuz condus de un cetățean ucrainean, după ce șoferul nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența legală a bunurilor. Valoarea estimată a capturii depășește 30.000 de lei.
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