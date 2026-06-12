Prefectul județului Timiș și-a dat demisia, după descinderile procurorilor europeni. Anunțul făcut după percheziții

Prefectul județului Timiș, Cornelia Elena Micicoi, și-a anunțat demisia din funcție la doar câteva ore după perchezițiile desfășurate de procurorii Parchetului European într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene. Decizia a fost comunicată public printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, în care a explicat motivele care au determinat-o să renunțe la mandat.

Potrivit acesteia, ancheta aflată în desfășurare nu trebuie să afecteze activitatea Instituției Prefectului, motiv pentru care a ales să facă un pas în spate până la clarificarea situației.

Cornelia Micicoi anunță că demisia este o decizie personală

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, fostul prefect susține că a luat singură această hotărâre și că dorește să evite asocierea instituției cu ancheta care vizează un proiect derulat în trecut printr-o asociație pe care a fondat-o.

„Mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Decizia îmi aparține mie și doar mie.

Instituția Prefectului reprezintă guvernul român în teritoriu, nu o persoană. Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituției pe care am condus-o.

Există o plângere pe care procurorii Parchetului European au obligația legală să o verifice. Ancheta este la început. La final, se va stabili dacă am vreo calitate în acest dosar și sunt convinsă că răspunsul va confirma ce spun acum: nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată.

Acum am nevoie de toată energia pentru a-mi proteja familia și a-mi apăra demnitatea. O voi face ca cetățean, nu din funcție.

Le mulțumesc colegilor din Instituția Prefectului - Județul Timiș pentru profesionalism și colaborare. Am făcut împreună multe lucruri bune pentru comunitatea în care am fost tot timpul prezentă.

Rămân la dispoziția anchetatorilor, așa cum am fost de la prima oră.”, a scris Cornelia Micicoi pe pagina sa de Facebook.

Procurorii europeni au descins la locuința prefectului

Demisia vine după ce, vineri dimineață, procurorii Parchetului European au efectuat percheziții la domiciliul Corneliei Elena Micicoi.

Ancheta are în vedere presupuse nereguli legate de utilizarea unor fonduri europene într-un proiect destinat organizării unor cursuri de formare pentru persoane aflate în situații vulnerabile. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, prejudiciul investigat s-ar ridica la câteva sute de mii de euro.

Dosarul se află într-o fază incipientă, iar procurorii încearcă să stabilească împrejurările în care au fost accesate și utilizate fondurile europene.

Alte 11 percheziții au avut loc în județul Timiș

Investigația nu o vizează doar pe fosta șefă a Instituției Prefectului. În cadrul aceluiași dosar, procurorii au efectuat în total 11 percheziții în județul Timiș, la persoane suspectate că ar fi participat la obținerea ilegală de fonduri europene.

Anchetatorii verifică posibile infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene.

De asemenea, verificările au vizat și sediul firmei pe care Cornelia Elena Micicoi a administrat-o înainte de a ocupa funcția de prefect al județului Timiș.

Fostul prefect susține că nu există acuzații directe împotriva sa

Cornelia Elena Micicoi a declarat că proiectul aflat în atenția procurorilor a fost implementat prin intermediul unei asociații pe care a înființat-o în trecut și că este dispusă să ofere toate explicațiile necesare pentru clarificarea situației.

Totodată, ea a afirmat că, din informațiile pe care le deține în acest moment, nu au fost formulate acuzații directe împotriva sa și că anchetatorii nu i-au solicitat documente personale.

Cercetările continuă, iar procurorii urmează să stabilească rolul exact al fiecărei persoane vizate în dosarul privind presupusa fraudă cu fonduri europene.