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Sport· 1 min citire

O româncă de 14 ani, campioană europeană la motocross

Theodora Gumeniuc

Theodora Gumeniuc

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iul. 2026, 09:50
SursăRealitatea PLUS

O româncă a scris istorie în motocross. La doar 14 ani, Theodora Gumeniuc a devenit campioană europeană. Performanța este una uluitoare, mai ales că sportiva a suferit un accident cumplit în timpul unei curse.

Cum s-a recuperat tânăra după ce și-a rupt umărul?

Theodora Gumeniuc a câștigat titlul de campioană europeană la clasa EMX125, destinată tinerilor până în 17 ani. Mai mult, aceasta a ieșit pe locul 3 la categoria Open, unde se concurează și cu motoare mult mai puternice.

Campionatul European de motocross feminin s-a desfășurat în 6 etape, iar ultima a fost organizată în Estonia. Tânăra a povestit că și-a rupt umărul în urma unei căzături puternice. Incidentul a avut loc în timpul cursei din Olanda.

Theodora a povestit și cum s-a pregătit: "Am avut un program foarte bine organizat. M-am antrenat aproape în fiecare zi, atât pe motocicletă, cât și fizic.Au fost multe ore petrecute pe circuit, în sală și la recuperare. Au existat și momente grele, dar am încercat să nu renunț și să învăț din fiecare cursă." - a mărturisit noua campioană europeană la motocross.

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