O româncă de 14 ani, campioană europeană la motocross

Publicat 25 iul. 2026, 09:50 Sursă Realitatea PLUS

O româncă a scris istorie în motocross. La doar 14 ani, Theodora Gumeniuc a devenit campioană europeană. Performanța este una uluitoare, mai ales că sportiva a suferit un accident cumplit în timpul unei curse.

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