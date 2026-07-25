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Sport· 1 min citire
O româncă de 14 ani, campioană europeană la motocross
Theodora Gumeniuc
Publicat25 iul. 2026, 09:50
SursăRealitatea PLUS
O româncă a scris istorie în motocross. La doar 14 ani, Theodora Gumeniuc a devenit campioană europeană. Performanța este una uluitoare, mai ales că sportiva a suferit un accident cumplit în timpul unei curse.
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