Tudorel Toader: „Nu cred că Eugen Tomac nu va lua votul. Președintele nu a trimis un candidat având vaga impresie că va pică”

Sursă: Realitatea.net

Fostul ministru al Justiției și fost judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a lansat o serie de previziuni optimiste cu privire la șansele noului Executiv propus. Acesta s-a arătat convins că premierul desemnat va reuși să treacă testul Parlamentului, subliniind profilul parteneriatului strategic dintre viitorul premier și șeful statului.

Orientarea proeuropeană, cheia desemnării

Tudorel Toader este de părere că mutările de pe scena politică din ultimele zile arată o linie clară trasată de la Cotroceni, bazată pe predictibilitate internațională.

„Nu cred că Eugen Tomac nu va primi votul de învestitură din partea Parlamentului. Se pare că n-au reușit să schimbe canalele de comunicare, iar Președintele Republicii preferă pe cineva de încredere, pe cineva cu orientare proeuropeană. În plus, tot timpul a spus că nu va desemna un premier din partea unui partid care nu are această perspectivă europeană și euroatlantică” , a explicat fostul ministru al Justiției.

Guvern interimar cu „capacitate juridică restrânsă”

Analizând blocajul constituțional actual, fostul judecător CCR a atras atenția asupra obligațiilor legale stringente care apasă pe umerii actualei conduceri interimare de la Palatul Victoria, în timp ce se așteaptă votul pentru noul cabinet. „La ce asistăm în această perioadă? Prelungim mandatul unui guvern cu capacitate juridică restrânsă. Constituțional, premierul interimar trebuie să numească miniștri în locul celor demisionați de la PSD, pentru că acestora le-a expirat interimatul” , a punctat Toader, indicând obligativitatea acoperirii portofoliilor vacante.

Un cabinet construit în jurul Palatului Cotroceni

În ciuda reticenței exprimate de unele formațiuni politice care au anunțat că vor boicota votul, fostul ministru consideră că strategia prezidențială din spatele nominalizării lui Eugen Tomac este una extrem de calculată și nicidecum un simplu exercițiu de imagine.

„Personal, eu cred că Eugen Tomac, cu echipa pe care o va propune și cu programul de guvernare pe care îl va prezenta Parlamentului, va primi votul de învestitură. Nu cred că Președintele a trimis la înaintare un candidat având vaga impresie că nu va obține voturile necesare pentru guvernul dumnealui, un cabinet format, de altfel, cu mulți consilieri din zona apropiată domniei sale” , a conchis Tudorel Toader.