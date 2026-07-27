Festival spectaculos în China! „Peștele zburător” uriaș, de 10 metri, a transformat un sat antic într-o atracție pentru mii de turiști

Un impresionant festival desfășurat în China a atras mii de vizitatori dornici să admire una dintre cele mai spectaculoase instalații luminoase inspirate din mitologia asiatică. În satul antic Tangmo, din provincia Anhui, un uriaș „pește zburător” de 10 metri, inspirat de legendara creatură Aoyu, a oferit un adevărat spectacol de lumini, parade și efecte speciale, transformând localitatea într-un punct de atracție pentru turiști din întreaga țară.
Peștele mitologic Aoyu, simbol al norocului și succesului
Evenimentul a avut în prim-plan impresionanta reprezentare a creaturii mitologice Aoyu, cunoscută în tradiția chineză drept o ființă cu cap de dragon și corp de pește, asociată cu prosperitatea, reușita și norocul.
Instalația luminoasă, lungă de aproximativ 10 metri, a fost vedeta festivalului, iar prin jocurile de lumini și efectele vizuale a creat impresia că plutește deasupra satului istoric, spre încântarea miilor de spectatori.
Satul Tangmo s-a transformat într-un decor de poveste
Festivalul a combinat tradițiile populare specifice regiunii Huizhou cu tehnologia modernă, oferind participanților un spectacol unic.
În fiecare seară, vizitatorii au urmărit:
parada felinarelor tradiționale în formă de pește;
demonstrațiile impresionante ale uriașului Aoyu;
trasee nocturne interactive printre clădirile istorice;
focuri de artificii și spectacole multimedia.
Reflexia felinarelor colorate în apele râului Tanggan a completat atmosfera de basm, iar străzile vechiului sat au devenit scena unor momente spectaculoase.
O tradiție veche de secole, păstrată până astăzi
În cultura chineză, Aoyu este considerat un simbol al succesului încă din perioada dinastiilor Tang și Song. Potrivit tradiției, laureații examenelor imperiale primeau decretul imperial pe capul unei sculpturi reprezentând această creatură legendară, motiv pentru care ea a devenit un simbol al ascensiunii sociale și al împlinirii personale.
Organizatorii au readus festivalul după o perioadă în care instalația principală a fost restaurată și modernizată, iar revenirea evenimentului s-a bucurat de un interes uriaș din partea publicului.
Un sat cu peste o mie de ani de istorie
Tangmo este una dintre cele mai bine conservate așezări istorice din provincia Anhui, fiind fondată în timpul dinastiei Tang și supranumită adesea „satul-model al dinastiei Tang”.
Localitatea impresionează prin:
străzile pietruite păstrate aproape intacte;
locuințele tradiționale cu ziduri albe și acoperișuri negre;
podurile istorice din piatră;
grădinile și peisajele specifice vechiului ținut Huizhou.
Spre deosebire de multe destinații turistice intens comercializate, Tangmo este în continuare locuit, iar viața de zi cu zi a localnicilor contribuie la păstrarea autenticității locului.
Organizatorii spun că evenimentul are rolul de a promova patrimoniul cultural imaterial al Chinei și de a transmite noilor generații legendele și simbolurile tradiționale.
Conform credințelor populare, admirarea creaturii Aoyu aduce noroc elevilor și studenților, succes profesional, sănătate, prosperitate și armonie în familie. Din acest motiv, numeroase familii au participat la festival împreună cu copiii, considerând vizita o experiență încărcată de semnificație.
Festivalul s-a încheiat cu parade spectaculoase desfășurate pe străzile și podurile istorice ale satului, unde dansatorii au purtat felinare în formă de pești și dragoni, recreând atmosfera descrisă în vechile poeme chinezești și oferind participanților un final memorabil.