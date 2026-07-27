Festival spectaculos în China! „Peștele zburător” uriaș, de 10 metri, a transformat un sat antic într-o atracție pentru mii de turiști

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 iul. 2026, 18:21

Un impresionant festival desfășurat în China a atras mii de vizitatori dornici să admire una dintre cele mai spectaculoase instalații luminoase inspirate din mitologia asiatică. În satul antic Tangmo, din provincia Anhui, un uriaș „pește zburător” de 10 metri, inspirat de legendara creatură Aoyu, a oferit un adevărat spectacol de lumini, parade și efecte speciale, transformând localitatea într-un punct de atracție pentru turiști din întreaga țară.

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