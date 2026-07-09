Mănăstirea Pantocrator din Teleorman, loc de mare pelerinaj în luna iulie. Moaștele Sfintei Maria Magdalena și Icoana Maicii Domnului „Portărița”, spre închinarea credincioșilor

Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, va deveni în perioada 19-22 iulie unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din România. Mii de credincioși sunt așteptați să participe la manifestările religioase dedicate Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, având ocazia să se închine la sfintele sale moaște și la vestita Icoană a Maicii Domnului „Portărița”, adusă de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos.
Pelerinaj de patru zile la Mănăstirea Pantocrator
Evenimentul religios va reuni pelerini din toate colțurile țării, care vor lua parte la slujbele organizate în cinstea Sfintei Maria Magdalena, ocrotitoarea așezământului monahal.
Pe întreaga durată a pelerinajului, racla cu moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și Icoana Maicii Domnului „Portărița” vor fi așezate spre închinare, oferind credincioșilor prilejul de rugăciune și reculegere.
Sărbătoarea va culmina pe 22 iulie, zi în care Biserica Ortodoxă o cinstește pe Sfânta Maria Magdalena, considerată una dintre cele mai apropiate ucenice ale Mântuitorului Iisus Hristos și prima vestitoare a Învierii.
Programul slujbelor din perioada 19-22 iulie
Manifestările liturgice vor debuta duminică, 19 iulie, la ora 08:30, odată cu așezarea spre închinare a moaștelor Sfintei Maria Magdalena și a Icoanei Maicii Domnului „Portărița”.
Programul zilei va continua cu:
Acatistul Mântuitorului;
Sfânta Liturghie Arhierească;
Vecernia Mare unită cu Litia, oficiată în cursul serii.
Luni, 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, credincioșii vor participa la Acatist și la Sfânta Liturghie.
Marți, 21 iulie, vor avea loc Sfânta Liturghie și, începând cu ora 20:00, slujba de Priveghere dedicată Sfintei Maria Magdalena.
Ziua de 22 iulie, punctul culminant al pelerinajului
Cea mai importantă zi a sărbătorii va fi miercuri, 22 iulie.
Programul va începe la ora 09:00, cu citirea Acatistului Sfintei Maria Magdalena, iar de la 09:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească.
În centrul manifestărilor religioase se vor afla:
racla cu moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, ocrotitoarea Mănăstirii Pantocrator;
Icoana Maicii Domnului „Portărița”, copie fidelă a icoanei făcătoare de minuni păstrate la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, cinstită de credincioși pentru numeroasele binecuvântări și ajutorul atribuit mijlocirii Maicii Domnului.
Mii de credincioși sunt așteptați la unul dintre cele mai importante pelerinaje ale verii
Reprezentanții Mănăstirii Pantocrator îi invită pe toți credincioșii să participe la cele patru zile de rugăciune și să ia parte la unul dintre cele mai ample pelerinaje organizate în această vară în sudul României.
Evenimentul oferă pelerinilor posibilitatea de a participa la slujbe arhierești, de a se închina la sfintele odoare și de a petrece momente de liniște și întărire sufletească într-unul dintre cele mai cunoscute așezăminte monahale din județul Teleorman.