Mănăstirea Pantocrator din Teleorman, loc de mare pelerinaj în luna iulie. Moaștele Sfintei Maria Magdalena și Icoana Maicii Domnului „Portărița”, spre închinarea credincioșilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 21:33

Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, va deveni în perioada 19-22 iulie unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din România. Mii de credincioși sunt așteptați să participe la manifestările religioase dedicate Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, având ocazia să se închine la sfintele sale moaște și la vestita Icoană a Maicii Domnului „Portărița”, adusă de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos.

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