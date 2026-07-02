RO-ALERT în Constanța. Un copil de 9 ani este căutat de polițiști după ce a plecat de acasă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 23:18

Autoritățile din județul Constanța au emis un mesaj RO-ALERT după dispariția unui copil în vârstă de 9 ani. Polițiștii desfășoară căutări pentru găsirea lui Stănescu Ianis, care a plecat voluntar de la domiciliu în noaptea de 1 spre 2 iulie 2026 și nu a mai revenit.

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