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Locale· 1 min citire
Accident grav în Timișoara. Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de o mașină, în timp ce traversa pe roșu
FOTO: Infotrafic
Accident grav pe un bulevard intens circulat din municipiul Timișoara. Un adolescent în vârstă de 14 ani care a traversat pe trotinetă, pe culoarea roşie a semaforului, a fost lovit joi de o maşină.
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