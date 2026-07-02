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Accident grav în Timișoara. Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de o mașină, în timp ce traversa pe roșu

FOTO: Infotrafic

FOTO: Infotrafic

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 13:01

Accident grav pe un bulevard intens circulat din municipiul Timișoara. Un adolescent în vârstă de 14 ani care a traversat pe trotinetă, pe culoarea roşie a semaforului, a fost lovit joi de o maşină.

”Un tânăr în vârstă de 14 ani a condus o trotinetă pe strada Martir Ioan Stanciu, iar la un moment dat, la intersecţia cu Calea Martirilor, ar fi pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului electric, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani, care se deplasa pe culoarea verde a semaforului electric, dinspre Calea Martirilor către bulevardul Liviu Rebreanu”, a transmis IPJ Timiş.

În urma impactului tânărul de 14 anis-a ales cu mai multe răni și a fost transportat la spital.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.

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