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Mare atenție, șoferi! Circulație resticționată pe Bulevardul Basarabia, după ce structura unei galerii de termoficare s-a surpat

FOTO descriptiv

FOTO descriptiv

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 12:51

Circulația pe Bulevardul Basarabia a fost resticționată miercuri, începând cu ora 12.00, după ce o galerie de termoficare s-a surpat în urma ploilor abundente și a furtunilor care au afectat Capitala.

Traficul este deviat pe Strada Câmpia Libertăţii

”În urma ploilor abundente, structura galeriei s-a surpat pe o porţiune. Am dispus mobilizarea de urgenţă a operatorului reţelei de termoficare, a constructorului specializat şi a Brigăzii Rutiere”, a mai transmis Primăria Municipiului București.

Potrivit reprezentanților instituției, restricţiile sunt necesare pentru a permite desfăşurarea lucrărilor în siguranţă, timp în care traficul este deviat pe Strada Câmpia Libertăţii.

”Durata lucrărilor va fi estimată abia după ce desfacem zona afectată şi vedem amploarea degradărilor”, a mai anunțat Primăria Bucureşti.

”A plouat în zece ore cât într-o lună”

Instituţia precizează că primăriile de sector au intervenit prin ADP-uri şi prin operatorii de salubrizare pentru a degaja copaci căzuţi, pentru a curăţa frunzele şi deşeurile care se adună la rigolă şi la gurile de scurgere.

”Copaci smulşi din rădăcini, unii chiar loviţi de fulger, schele luate de vijelie de pe blocuri, stâlpi de beton căzuţi pe carosabil, cabluri de electricitate avariate şi blocaje în trafic, din cauza unei acumulări record de apă pe metru pătrat. Toate acestea s-au întâmplat noaptea trecută, când a fost cod roşu de furtuni violente în Capitală. A plouat în zece ore cât într-o lună: 70 l / mp. Pe străzi, a fost o adevărată desfăşurare de forţe şi toate echipele au fost în alertă, mobilizate”, a menționat instituția citată.

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