Mare atenție, șoferi! Circulație resticționată pe Bulevardul Basarabia, după ce structura unei galerii de termoficare s-a surpat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 12:51

Circulația pe Bulevardul Basarabia a fost resticționată miercuri, începând cu ora 12.00, după ce o galerie de termoficare s-a surpat în urma ploilor abundente și a furtunilor care au afectat Capitala.

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