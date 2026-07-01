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Locale· 2 min citire
Mare atenție, șoferi! Circulație resticționată pe Bulevardul Basarabia, după ce structura unei galerii de termoficare s-a surpat
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Circulația pe Bulevardul Basarabia a fost resticționată miercuri, începând cu ora 12.00, după ce o galerie de termoficare s-a surpat în urma ploilor abundente și a furtunilor care au afectat Capitala.
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