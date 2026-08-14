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Locale· 1 min citire
Feribotul Călărași–Ostrov, suspendat din cauza nivelului scăzut al Dunării. Când vor fi reluate cursele
FOTO: Arhivă
Feribotul de pe ruta Călărași–Ostrov, cu destinația Silistra, a fost suspendat temporar din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Cursele au fost oprite încă de joi, după ce condițiile hidrologice nu au mai permis efectuarea traversărilor în siguranță.
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