Feribotul Călărași–Ostrov, suspendat din cauza nivelului scăzut al Dunării. Când vor fi reluate cursele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 14:50

Feribotul de pe ruta Călărași–Ostrov, cu destinația Silistra, a fost suspendat temporar din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Curse­le au fost oprite încă de joi, după ce condițiile hidrologice nu au mai permis efectuarea traversărilor în siguranță.

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