Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Feribotul Călărași–Ostrov, suspendat din cauza nivelului scăzut al Dunării. Când vor fi reluate cursele

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 14:50

Feribotul de pe ruta Călărași–Ostrov, cu destinația Silistra, a fost suspendat temporar din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Curse­le au fost oprite încă de joi, după ce condițiile hidrologice nu au mai permis efectuarea traversărilor în siguranță.

Dunărea a ajuns la minus 189 de centimetri, la Călărași

Operatorul a încercat să mențină circulația prin lucrări de dragare și intervenții cu utilaje, însă nivelul apei a scăzut până la un nivel critic.

La Călărași, Dunărea a ajuns la minus 189 de centimetri.

Poliția de Frontieră anunță că reluarea curselor va avea loc imediat ce condițiile vor permite traversarea în siguranță.

Hidrologii anunță o creștere a nivelului

Hidrologii estimează o ușoară creștere a debitului la intrarea în țară, până la aproximativ 1.400 m³/s.

„În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staţionare pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în scădere uşoară pe sectorul Zimnicea – Tulcea”, a mai transmis INHGA.

Debitul scăzut al Dunării are consecințe și asupra funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă. Joi dimineață, autoritățile au început procedurile pentru oprirea Reactorului 2. Centrala, care în ultimele zile a furnizat în Sistemul Energetic Național aproximativ 680 de megawați, urmează să fie complet oprită începând din orele prânzului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Călărași–Ostrovnivelul dunariiFeribotul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe