Accident cumplit în Brăila: doi oameni au murit, iar trei copii au fost răniți

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe DN 2B, la intrarea în orașul Ianca, județul Brăila. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă, în urma căreia două persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite. Printre victimele transportate la spital se află și trei copii.
Două persoane au fost găsite încarcerate
Alarma a fost dată după producerea accidentului, iar la locul tragediei au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție. Garda de Intervenție Ianca a ajuns cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, însă amploarea accidentului a impus suplimentarea forțelor.
În total, la intervenție au participat echipaje de descarcerare, o autospecială destinată transportului victimelor multiple, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Brăila, precum și polițiști.
În urma impactului, șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar două dintre acestea au rămas blocate în autoturismele grav avariate.
Pompierii au reușit să extragă dintre fiarele contorsionate un bărbat de 56 de ani și o femeie de 55 de ani. Ambele victime se aflau în stop cardio-respirator.
Medicii nu au mai putut salva victimele
După descarcerare, echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse și a aplicării protocolului medical, cele două persoane nu au mai putut fi salvate.
Medicul de pe ambulanța Serviciului de Ambulanță Județean Brăila a declarat decesul acestora.
Tragedia a lăsat în urmă și alte victime. O femeie în vârstă de 39 de ani și trei copii, de 4, 7 și 9 ani, au fost răniți în urma coliziunii.
Din fericire, cei patru erau conștienți la sosirea salvatorilor și prezentau, potrivit primelor evaluări, răni ușoare. După ce au primit îngrijiri medicale la fața locului, victimele au fost preluate de ambulanțele SAJ și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Brăila.
Trafic blocat pe DN 2B
Accidentul a provocat blocaje importante în zona intrării în Ianca. Circulația rutieră a fost oprită pe durata intervenției echipajelor de salvare, dar și pentru efectuarea cercetărilor la locul tragediei.
Polițiștii au demarat verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea dintre cele două mașini și care au fost cauzele care au dus la accident.
Ancheta urmează să stabilească inclusiv dinamica impactului și responsabilitățile celor implicați.