Accident cumplit în Brăila: doi oameni au murit, iar trei copii au fost răniți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 aug. 2026, 15:19

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe DN 2B, la intrarea în orașul Ianca, județul Brăila. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă, în urma căreia două persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite. Printre victimele transportate la spital se află și trei copii.

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