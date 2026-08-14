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Locale· 1 min citire
Carambol cu trei maşini în judeţul Timiş. Un bărbat a murit, iar alte şase persoane au fost rănite. A fost solicitat elicopterul SMURD-FOTO
FOTO: Pagina de Timiș
Publicat14 aug. 2026, 10:05
Actualizat14 aug. 2026, 10:53
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri dimineață, în localitatea Jena, județul Timiș. Un bărbat a murit, după ce trei autoturisme, în care se aflau șapte persoane, printre care și un minor, s-au ciocnit violent.
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