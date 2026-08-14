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Locale· 1 min citire
Accident mortal în județul Constanța. Un motociclist 17 ani și-a pierdut viața în urma impactului cu o autoutilitară
FOTO: Arhivă
Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, la intrarea în municipiul Constanța dinspre localitatea Valu lui Traian, în urma căruia un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața.
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