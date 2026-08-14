Accident mortal în județul Constanța. Un motociclist 17 ani și-a pierdut viața în urma impactului cu o autoutilitară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 09:50

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, la intrarea în municipiul Constanța dinspre localitatea Valu lui Traian, în urma căruia un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața.

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