Italia fierbe! COD ROȘU în marile orașe, patru morți și criză acută de apă

Publicat 7 aug. 2026, 11:08 Sursă Realitatea PLUS

Italia se confruntă cu un nou val de caniculă, iar toate cele 27 de orașe mari sunt sub cod roșu. De la Trieste până la Palermo, temperaturile extreme au făcut deja patru victime și au agravat problemele cu alimentarea cu apă. În mai multe localități, oamenii depind de cisterne pentru a-și asigura rezervele. Este pentru prima dată în acest an când toate cele 27 de orașe ajung, în același timp, la cel mai înalt nivel de alertă.

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