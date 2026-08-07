Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Italia fierbe! COD ROȘU în marile orașe, patru morți și criză acută de apă
Caniculă/Profimedia
Publicat7 aug. 2026, 11:08
SursăRealitatea PLUS
Italia se confruntă cu un nou val de caniculă, iar toate cele 27 de orașe mari sunt sub cod roșu. De la Trieste până la Palermo, temperaturile extreme au făcut deja patru victime și au agravat problemele cu alimentarea cu apă. În mai multe localități, oamenii depind de cisterne pentru a-și asigura rezervele. Este pentru prima dată în acest an când toate cele 27 de orașe ajung, în același timp, la cel mai înalt nivel de alertă.
Citește și
- 15:18Primarul unui oraș din vestul Atenei, arestat preventiv în dosarul incendiului care a devastat peste 11.000 de hectare
- 13:27Bulgaria profită de criza provocată de nivelul scăzut al Dunării: exporturile de energie aduc venituri suplimentare de milioane
- 13:19Serviciile secrete americane avertizează: Putin ar putea ataca un stat NATO între această toamnă și 2029
- 12:22Scandal uriaș la cea mai mare bancă din Ucraina: fostul proprietar, trimis în judecată pentru o fraudă de miliarde
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News