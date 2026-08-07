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Italia fierbe! COD ROȘU în marile orașe, patru morți și criză acută de apă

Caniculă/Profimedia

Caniculă/Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 11:08
SursăRealitatea PLUS

Italia se confruntă cu un nou val de caniculă, iar toate cele 27 de orașe mari sunt sub cod roșu. De la Trieste până la Palermo, temperaturile extreme au făcut deja patru victime și au agravat problemele cu alimentarea cu apă. În mai multe localități, oamenii depind de cisterne pentru a-și asigura rezervele. Este pentru prima dată în acest an când toate cele 27 de orașe ajung, în același timp, la cel mai înalt nivel de alertă.

În unele zone din Italia, temperaturile s-au apropiat în ultimele zile de 40 de grade Celsius. Autoritățile le recomandă oamenilor să evite soarele între orele 11 și 18, să stea cât mai mult în interior și să bea cel puțin 1,5 litri de apă pe zi. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite cafeaua, alcoolul, băuturile carbogazoase și mesele foarte grele, să poarte haine lejere și să nu lase copiii sau animalele în mașini.

"Aici, la Milano, în aceste zile, simt și eu că este foarte cald și cred că situația este, în general, cam aceeași peste tot, de la Alpi până în Sicilia. Se pare că este foarte cald peste tot acum", spune un italian.

Din păcate, vremea extremă a luat și vieți. Patru oameni au murit în ultimele zile din cauza temperaturilor de foc, iar seceta a agravat problemele cu alimentarea cu apă în peste 100 de localități din Piemont și Lombardia. În schimb, la Roma, autoritățile oferă spații cu aer condiționat și prelungesc programul de vizitare al unor obiective turistice.

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