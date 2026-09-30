Zelenski, vizită pe frontul din Lîman. Militarii ucraineni, decorați după avansul înregistrat în cadrul Operațiunii ”Vivaldi”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 17:35

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers miercuri pe front, în sectorul Lîman, oraş garnizoană şi fieful Brigăzii naţionaliste Azov, care se află în centrul confruntărilor armate de mai multe luni, unde i-a decorat pe militarii ce luptă în zonă şi au contribuit la recâştigarea unor poziţii în cadrul Operaţiunii Vivaldi.

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