Zelenski, vizită pe frontul din Lîman. Militarii ucraineni, decorați după avansul înregistrat în cadrul Operațiunii ”Vivaldi”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers miercuri pe front, în sectorul Lîman, oraş garnizoană şi fieful Brigăzii naţionaliste Azov, care se află în centrul confruntărilor armate de mai multe luni, unde i-a decorat pe militarii ce luptă în zonă şi au contribuit la recâştigarea unor poziţii în cadrul Operaţiunii Vivaldi.
”Azi (miercuri), m-am întâlnit acolo cu soldaţi care desfăşoară misiuni în sectorul Lîman şi le-am remis decoraţii”, a anunțat Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.
Președintele ucrainean a subliniat că trupele Kievului au reușit să recâștige teren în acest sector al frontului.
Totodată, Zelenski a publicat și o înregistrare video în care apare alături de ministrul Apărării, Evghenii Hmara, precum și de mai mulți oficiali militari de rang înalt. Printre aceștia se numără comandantul-șef al armatei, Mîhailo Drapatî, și comandantul trupelor ucrainene din sectorul Lîman, Andrii Bileţki.
Ce este Operaţiunea ”Vivaldi”
În urmă cu două săptămâni, Andrii Bileţki, care comandă și Corpul 3 de Armată, anunța lansarea unei operațiuni în zona Lîman, denumită ”Vivaldi”, și revendica primele câștiguri teritoriale ale trupelor ucrainene.
Potrivit mai multor analiști militari, obiectivul operațiunii este reducerea unui ”buzunar” controlat de forțele ruse, cu o lățime de aproximativ 15 kilometri, situat la nord de Lîman și la circa 30 de kilometri nord de Sloviansk, un oraș strategic din regiune.
Lupte intense în regiunea Doneţk
Linia frontului rămâne în mare parte stabilă în această zonă, iar orice înaintare, fie a trupelor ucrainene, fie a celor ruse, se produce cu prețul unor pierderi umane importante.
Rusia urmărește să preia controlul asupra întregii regiuni Donețk, din estul Ucrainei, a cărei anexare a revendicat-o. Mai multe orașe fortificate din apropierea frontului, între care Hramatorsk și Sloviansk, se află însă în continuare sub controlul Kievului, în pofida anilor de bombardamente.