Trei nave lovite de proiectile neidentificate în Strâmtoarea Ormuz: UKMTO a emis alerte

Trei nave au fost atacate, marți, în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat miercuri agenția britanică de securitate maritimă UKMTO, relatează AFP. Potrivit UKMTO, un petrolier, un metanier și o navă-cisternă au fost lovite de „proiectile necunoscute”. Agenția britanică nu a oferit alte informații legate de aceste incidente.
Agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a emis trei avertizări privind atacuri în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit informațiilor transmise, un petrolier a fost lovit în partea babord, un alt petrolier, care se deplasa în direcția portului, a fost lovit în timpul tranzitului, iar un metanier a fost, de asemenea, lovit de proiectile neidentificate.
Avertizările au fost emise miercuri, 30 septembrie, incidentele având loc pe 29 septembrie.
UKMTO nu a identificat autorul atacurilor și nu a oferit informații suplimentare despre numele navelor, eventuale victime sau amploarea pagubelor.
Strâmtoarea Ormuz, în centrul conflictului dintre SUA, Israel și Iran
Strâmtoarea Ormuz, tranzitată înainte de Războiul din Iran de o cincime din hidrocarburile mondiale, se află în centrul conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie de Statele Unite și Israel.
Iranul revendică controlul asupra strâmtorii și paralizează circulația maritimă în această zonă, în timp ce Washingtonul impune, la rândul său, o blocadă porturilor iraniene.