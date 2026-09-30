Trei nave lovite de proiectile neidentificate în Strâmtoarea Ormuz: UKMTO a emis alerte

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 16:26

Trei nave au fost atacate, marți, în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat miercuri agenția britanică de securitate maritimă UKMTO, relatează AFP. Potrivit UKMTO, un petrolier, un metanier și o navă-cisternă au fost lovite de „proiectile necunoscute”. Agenția britanică nu a oferit alte informații legate de aceste incidente.

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