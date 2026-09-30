Regatul Unit ar putea reveni în UE. Premierul Andy Burnham anunță analizarea opțiunilor după Brexit

Regatul Unit ar putea lua în calcul revenirea în Uniunea Europeană, alături de alte variante pentru viitorul relațiilor cu blocul comunitar. Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că Guvernul trebuie să analizeze avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, fără să precizeze ce soluție susține în prezent.
Declarațiile vin după discursul susținut marți la Congresul Partidului Laburist de la Liverpool, unde Burnham a anunțat că intenționează să prezinte „diverse opțiuni” privind relațiile pe termen lung cu UE. Acestea ar urma să fie discutate la un summit programat până la sfârșitul anului.
Ce opțiuni analizează Regatul Unit
Întrebat miercuri, la BBC Radio 4, despre variantele avute în vedere, Andy Burnham a enumerat menținerea situației actuale, revenirea în Uniunea Vamală, participarea la piața unică sau reintegrarea în Uniunea Europeană.
Premierul a evocat posibilitatea unui statu-quo „dacă oamenii cred că trebuie să rămânem aici”, dar și varianta de a merge „până la capăt”, prin revenirea în UE.
„Există, în mod evident, opțiuni, iar noi trebuie să examinăm ceea ce este realizabil și avantajele și inconvenientele fiecăreia dintre ele”, a declarat șeful Guvernului britanic.
„Nu este satisfăcător să lăsăm această problemă în suspans”, a adăugat el.
Burnham nu a indicat însă o opțiune preferată, iar declarațiile sale nu reprezintă un anunț privind începerea unui proces de aderare.
Burnham critică efectele Brexitului
Andy Burnham, care a făcut campanie împotriva Brexitului la referendumul din 2016, a afirmat marți că ieșirea din Uniunea Europeană a făcut „mai mult rău decât bine” Regatului Unit, în special din punct de vedere economic.
La începutul lunii iunie, el declarase că „speră” ca țara să revină în UE „în timpul vieții” sale.
Poziția exprimată acum deschide discuția asupra unor variante excluse din programul cu care Partidul Laburist a ajuns la putere în 2024. Acesta prevedea apropierea de UE, dar stabilea trei limite: fără revenirea în Uniunea Vamală, fără participarea la piața unică și fără restabilirea liberei circulații a persoanelor.
Summitul UE–Regatul Unit, amânat
Un summit între Uniunea Europeană și Regatul Unit, prevăzut inițial pentru luna iulie, a fost amânat după demisia fostului premier laburist Keir Starmer. Andy Burnham i-a succedat la conducerea partidului și a Guvernului.
Prima reuniune la nivel înalt din cadrul strategiei de apropiere de cele 27 de state membre ale UE a avut loc la Londra, în mai 2025.
Printre subiectele sensibile ale viitorului summit se numără politica europeană „Made in Europe”, care urmărește să favorizeze întreprinderile și produsele europene în anumite sectoare. Regatul Unit dorește ca firmele britanice să beneficieze de același tratament.