Regatul Unit ar putea reveni în UE. Premierul Andy Burnham anunță analizarea opțiunilor după Brexit

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 12:29

Regatul Unit ar putea lua în calcul revenirea în Uniunea Europeană, alături de alte variante pentru viitorul relațiilor cu blocul comunitar. Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că Guvernul trebuie să analizeze avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, fără să precizeze ce soluție susține în prezent.

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