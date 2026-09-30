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Alertă la Tel Aviv: Două avioane de vânătoare israeliene, ridicate de urgență după un semnal de alarmă transmis de un zbor FlyDubai

Aeronavă FlyDubai (Profimedia)

Aeronavă FlyDubai (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat30 sept. 2026, 11:18
Actualizat30 sept. 2026, 11:20
SursăRealitatea.net, cnn

Alertă la Tel Aviv: două avioane de vânătoare israeliene au fost ridicate de urgență după un semnal de alarmă transmis de un zbor FlyDubai care a pierdut brusc altitudine. Aeronava s-a redresat, în cele din urmă, iar potrivit CNN, problemele ar fi apărut în urma unui „incident violent” între piloți.

Potrivit CNN., aeronava a coborât brusc de la aproximativ 10.000 de metri la 5.000 de metri altitudine în puțin peste două minute, în timp ce survola nord-vestul Arabiei Saudite, iar la scurt timp echipajul a transmis un semnal de urgență, generând îngrijorări privind siguranța zborului.

Surse citate de CNN au declarat că la bordul aeronavei s-ar fi produs un „incident violent” între cei doi piloți. Ca urmare, avionul FlyDubai care se îndrepta spre Tel Aviv a fost deviat către Arabia Saudită.

Un oficial israelian a precizat că nu a fost vorba despre o deturnare a aeronavei, ci despre un incident intern care a implicat personalul de la bord.

Aeronava FlyDubai urma să aterizeze în Arabia Saudită, unde autoritățile urmau să stabilească exact circumstanțele care au dus la transmiterea alarmei și la coborârea bruscă a avionului.

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