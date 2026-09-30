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Extern· 1 min citire
Alertă la Tel Aviv: Două avioane de vânătoare israeliene, ridicate de urgență după un semnal de alarmă transmis de un zbor FlyDubai
Aeronavă FlyDubai (Profimedia)
Publicat30 sept. 2026, 11:18
Actualizat30 sept. 2026, 11:20
SursăRealitatea.net, cnn
Alertă la Tel Aviv: două avioane de vânătoare israeliene au fost ridicate de urgență după un semnal de alarmă transmis de un zbor FlyDubai care a pierdut brusc altitudine. Aeronava s-a redresat, în cele din urmă, iar potrivit CNN, problemele ar fi apărut în urma unui „incident violent” între piloți.
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