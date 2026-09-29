Tragedie în Italia: un român de 31 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce se întorcea de la o nuntă

Un român stabilit în Italia și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în comuna Tezze sul Brenta, provincia Vicenza. Florin Sorin Zaharia, în vârstă de 31 de ani, mergea pe marginea drumului după ce plecase de la o nuntă când a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani.
Românul mergea pe jos după ce plecase de la o nuntă
Accidentul s-a produs duminică, 27 septembrie, puțin după ora 1:30, în apropierea hotelului Villa Pigalle, pe drumul național 47, în comuna Tezze sul Brenta.
Florin Sorin Zaharia locuia în Villa del Conte, în provincia Padova, și se întorcea de la o nuntă în momentul în care a fost implicat în accident, arată Corriere della Sera.
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, bărbatul se deplasa pe jos, pe marginea șoselei, în aceeași direcție în care circula și autoturismul care avea să îl lovească.
La volan se afla un tânăr în vârstă de 24 de ani. După impact, acesta a oprit și a alertat serviciile de urgență.
Medicii au încercat să îl resusciteze
La locul accidentului au ajuns rapid echipajele medicale ale serviciului Suem, care efectuau serviciul de noapte.
Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare și au încercat timp îndelungat să îi salveze viața românului.
Rănile suferite în urma impactului au fost însă extrem de grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Accidentul a provocat emoție în comunitatea locală. Sirenele ambulanțelor i-au alertat pe locuitorii din zonă, iar autoritățile au început verificările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor tragediei.
Ancheta trebuie să stabilească responsabilitățile
În acest moment, împrejurările exacte în care s-a produs accidentul sunt investigate de autoritățile italiene.
Cercetările trebuie să clarifice inclusiv modul în care s-a produs impactul și circumstanțele în care pietonul se afla pe marginea drumului.
Responsabilitățile urmează să fie stabilite în urma anchetei, astfel că informațiile disponibile în acest moment nu permit formularea unei concluzii definitive cu privire la vinovăția șoferului.
Prietenii victimei ar fi încercat să îl atace pe șofer
La scurt timp după producerea accidentului, situația ar fi fost pe punctul de a escalada.
Primarul comunei Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, a declarat că prietenii victimei s-ar fi îndreptat furioși către șoferul autoturismului implicat în accident.
Potrivit edilului, intervenția rapidă a carabinierilor a împiedicat izbucnirea unei confruntări violente.
„S-a evitat în ultimul moment o dublă tragedie”, a transmis primarul, care a apreciat intervenția forțelor de ordine pentru faptul că au reușit să prevină o situație și mai gravă.
Tragedia a avut loc în apropierea unui hotel
Accidentul s-a produs în apropierea hotelului Villa Pigalle, pe un sector al drumului național 47.
Zona a fost securizată pentru efectuarea verificărilor, iar autoritățile continuă cercetările pentru a reconstitui circumstanțele exacte ale accidentului mortal.
Moartea lui Florin Sorin Zaharia lasă în urmă comunitatea de români din Italia îndurerată, în timp ce anchetatorii urmează să stabilească toate elementele necesare pentru clarificarea cazului.