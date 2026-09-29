Tragedie în Italia: un român de 31 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce se întorcea de la o nuntă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 22:44

Un român stabilit în Italia și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în comuna Tezze sul Brenta, provincia Vicenza. Florin Sorin Zaharia, în vârstă de 31 de ani, mergea pe marginea drumului după ce plecase de la o nuntă când a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani.

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