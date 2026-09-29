Mojtaba Khamenei susține că SUA se vor retrage din Strâmtoarea Ormuz: „Au suferit lovituri dureroase”

Liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei susține că Statele Unite vor ajunge să se retragă din Strâmtoarea Ormuz și, ulterior, din Orientul Mijlociu, după ceea ce el a descris drept „lovituri dureroase” suferite în regiune. Declarațiile vin în contextul confruntării dintre Washington și Teheran pentru controlul uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie.
Khamenei: „Nu se vor mai aventura dincolo de Marea Arabiei”
Mojtaba Khamenei a transmis mesajul luni, printr-un comunicat difuzat de televiziunea de stat iraniană. Liderul suprem al Iranului, desemnat în martie, nu a mai apărut public de atunci. În declarația sa, acesta a susținut că adversarii Iranului ar fi fost loviți puternic în zona Strâmtorii Ormuz și că prezența lor militară în regiune se va reduce.
„Azi, după ce au suferit lovituri dureroase de la bravii combatanţi şi de la gardienii Strâmtorii Ormuz, ei nu se vor mai aventura dincolo de Marea Arabiei”, a declarat Mojtaba Khamenei, fără să numească în mod explicit Statele Unite.
„De fiecare dată când şi-au asumat acest risc, n-au făcut altceva decât să-şi aducă prejudiciu”, a continuat liderul iranian.
Khamenei a mers mai departe și a susținut că prezența adversarilor Iranului va dispărea în cele din urmă și din Marea Arabiei.
„Nu va trece mult timp până când Marea Arabiei se va elibera şi ea de prezenţa lor”, a afirmat acesta.
Strâmtoarea Ormuz, în centrul confruntării dintre SUA și Iran
Marea Arabiei, situată între Peninsula Arabică și India, reprezintă o rută strategică de acces către coasta Iranului și Strâmtoarea Ormuz.
Washingtonul și Teheranul își dispută în prezent controlul asupra acestei zone maritime, în contextul războiului început în februarie. Înaintea conflictului, prin Strâmtoarea Ormuz trecea aproximativ o cincime din fluxul mondial de petrol și gaze. Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz după declanșarea atacurilor americano-israeliene, iar Statele Unite au răspuns printr-o blocadă asupra porturilor iraniene. Confruntarea a afectat transporturile energetice și a pus presiune asupra prețurilor internaționale.
Teheranul a prezentat recent Washingtonului și un plan pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în anumite condiții, însă discuțiile nu au dus până acum la un acord.
Disputa pentru controlul rutei strategice continuă
Declarațiile lui Mojtaba Khamenei vin în timp ce atât Iranul, cât și Statele Unite susțin că dețin avantajul în confruntarea pentru Strâmtoarea Ormuz. Marți, Gardienii Revoluției au respins afirmațiile americane potrivit cărora Iranul ar fi pierdut controlul asupra zonei și au susținut că trecerea unui număr limitat de transporturi nu înseamnă redeschiderea completă a strâmtorii. Datele privind transportul maritim indică însă o revenire parțială a fluxurilor petroliere, acestea rămânând sub nivelurile de dinaintea războiului.