Mojtaba Khamenei susține că SUA se vor retrage din Strâmtoarea Ormuz: „Au suferit lovituri dureroase”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 14:43

Liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei susține că Statele Unite vor ajunge să se retragă din Strâmtoarea Ormuz și, ulterior, din Orientul Mijlociu, după ceea ce el a descris drept „lovituri dureroase” suferite în regiune. Declarațiile vin în contextul confruntării dintre Washington și Teheran pentru controlul uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie.

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