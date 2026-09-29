„Obiectul 1335”: buncărul nuclear secret al Rusiei din Urali, extins și fortificat. Investiție de sute de milioane de lire sterline

Publicat 29 sept. 2026, 09:57 Sursă Realitatea PLUS

Rusia a extins și fortificat o bază nucleară secretă din Munții Ural, destinată să asigure continuitatea comenzii nucleare a Moscovei chiar și în cazul unui atac devastator asupra centrelor de conducere. Investigațiile recente arată că regimul de la Kremlin a investit sute de milioane de lire sterline în modernizarea complexului, pentru ca forțele strategice să poată răspunde chiar și în cele mai extreme scenarii.

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