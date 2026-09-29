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„Obiectul 1335”: buncărul nuclear secret al Rusiei din Urali, extins și fortificat. Investiție de sute de milioane de lire sterline

Buncăr Putin/ Captură foto

Buncăr Putin/ Captură foto

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Scris deRealitatea.NET
Publicat29 sept. 2026, 09:57
SursăRealitatea PLUS

Rusia a extins și fortificat o bază nucleară secretă din Munții Ural, destinată să asigure continuitatea comenzii nucleare a Moscovei chiar și în cazul unui atac devastator asupra centrelor de conducere. Investigațiile recente arată că regimul de la Kremlin a investit sute de milioane de lire sterline în modernizarea complexului, pentru ca forțele strategice să poată răspunde chiar și în cele mai extreme scenarii.

Ascuns adânc în Munții Ural, complexul cunoscut sub numele de „Obiectul 1335” este una dintre instalațiile misterioase asociate infrastructurii strategice a Rusiei, relatează Daily Mail. Potrivit unei investigații internaționale, modernizarea sa ar fi început în jurul anului 2018, când complexul a intrat într-un amplu proces de extindere și consolidare.

Buncărul a fost proiectat să reziste în condiții extreme. Sisteme speciale permit menținerea funcționării instalației și protejarea personalului în cazul unui atac sau al unei contaminări radioactive.

Mai mult decât un simplu buncăr, instalația este asociată cu infrastructura rusă de comandă și control nuclear. Rolul exact pe care îl îndeplinește astăzi rămâne însă necunoscut public. Iar momentul în care este modernizat nu este întâmplător. Rusia continuă să investească în infrastructura sa strategică, într-o perioadă marcată de tensiuni tot mai mari între Moscova și Occident. 

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