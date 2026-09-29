Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
„Obiectul 1335”: buncărul nuclear secret al Rusiei din Urali, extins și fortificat. Investiție de sute de milioane de lire sterline
Buncăr Putin/ Captură foto
Publicat29 sept. 2026, 09:57
SursăRealitatea PLUS
Rusia a extins și fortificat o bază nucleară secretă din Munții Ural, destinată să asigure continuitatea comenzii nucleare a Moscovei chiar și în cazul unui atac devastator asupra centrelor de conducere. Investigațiile recente arată că regimul de la Kremlin a investit sute de milioane de lire sterline în modernizarea complexului, pentru ca forțele strategice să poată răspunde chiar și în cele mai extreme scenarii.
Citește și
- 11:29Opoziția cere suspendarea Maiei Sandu: acuzațiile aduse președintei Republicii Moldova
- 10:28Invazie de viespi la Roma. Sunt eliminate până la 500 de cuiburi pe zi
- 10:21Tragedie la o fabrică de artificii din Rusia. Cel puțin 14 oameni au murit într-un incendiu devastator - VIDEO
- 08:36Protestele studențești se extind în liceele din Franța. Zeci de răniți și peste 160 de arestări: manifestațiile, dublate de o grevă în sectorul public VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News