Accident în timpul unui spectacol. O acrobată a căzut de la peste 10 metri sub privirile spectatorilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 23:35

Un spectacol aerian organizat în China s-a transformat într-un moment dramatic, după ce o acrobată a căzut de la o înălțime de peste 10 metri în timpul unei reprezentații. Incidentul a avut loc într-un parc din Guangzhou, în fața spectatorilor.

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