Accident în timpul unui spectacol. O acrobată a căzut de la peste 10 metri sub privirile spectatorilor

Un spectacol aerian organizat în China s-a transformat într-un moment dramatic, după ce o acrobată a căzut de la o înălțime de peste 10 metri în timpul unei reprezentații. Incidentul a avut loc într-un parc din Guangzhou, în fața spectatorilor.
Accidentul s-a produs sâmbătă seara, în parcul Lingnan Impression, în timpul spectacolului „Tiannü Sanhua”, organizat cu prilejul sărbătorii de la mijlocul toamnei.
Acrobată, căzută de la peste 10 metri în timpul numărului aerian
Artista participa la un moment de acrobație aeriană și era suspendată la înălțime, sub un felinar iluminat, arată NDTV. În timpul unei mișcări executate pe un cerc specific acestui tip de reprezentație, femeia și-a pierdut brusc echilibrul.
Acrobata a căzut de la peste 10 metri și s-a prăbușit pe sol, în timp ce publicul urmărea spectacolul.
Mai mulți angajați ai parcului au intervenit imediat după producerea accidentului și s-au îndreptat către artistă pentru a-i acorda primul ajutor și pentru a solicita sprijin medical.
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, incidentul a avut loc în jurul orei 20:45, în timpul celui de-al doilea spectacol programat în acea seară.
Un spectator a sunat la serviciile de urgență
Un martor aflat la spectacol a povestit că s-a apropiat de artistă imediat după cădere și a solicitat intervenția serviciilor de urgență.
Potrivit relatării sale, femeia acuza dureri în zona șoldului drept și avea dificultăți în a-și mișca piciorul.
Echipajele medicale au preluat victima și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament.
Artista a suferit o fractură la gambă
Acrobata a fost dusă la Spitalul Provincial de Medicină Tradițională Chineză din Guangdong, unde medicii i-au acordat îngrijirile necesare.
Ulterior, autoritățile din districtul Panyu au transmis informații despre starea artistei. Aceasta a suferit o fractură la nivelul gambei, însă starea sa era stabilă.
Potrivit informațiilor citate de NDTV, viața femeii nu era în pericol.
Incidentul a avut loc în timpul unei reprezentații urmărite de numeroși spectatori, iar căderea artistei a provocat momente de panică în rândul celor aflați în parc.