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Țara care a ținut România la ușa Schengen, discuții cu Republica Moldova despre următorul pas în integrarea în UE

Austria, discuții cu Republica Moldova. Foto: Profimedia

Austria, discuții cu Republica Moldova. Foto: Profimedia

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat28 sept. 2026, 22:06
Sursădeschide.md

Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să treacă la următoarea etapă a negocierilor, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan în cadrul unei convorbiri telefonice cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.

Discuția a avut loc luni și a vizat atât parcursul european al Republicii Moldova, cât și dezvoltarea relațiilor dintre Chișinău și Viena, scrie deschide.md.

Chișinăul vrea să continue reformele pentru aderarea la UE

În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a mulțumit Austriei pentru sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova.

Premierul moldovean a reafirmat, totodată, angajamentul guvernului de la Chișinău de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în procesul de integrare europeană.

Potrivit unui comunicat al executivului moldovean, cei doi oficiali au discutat despre agenda europeană a Republicii Moldova și despre pașii următori în procesul de aderare la UE.

Investițiile austriece, pe agenda discuțiilor

Convorbirea dintre cei doi oficiali a inclus și teme legate de relațiile economice dintre Republica Moldova și Austria.

Vasile Tofan a apreciat rezultatele recentei reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece pentru cooperare economică, precum și rezultatele dialogului dintre companiile din cele două țări. Cele două demersuri au avut loc la Viena.

Oficialii au discutat despre valorificarea rezultatelor obținute și despre posibilitatea dezvoltării unor noi proiecte de investiții între cele două state.

Cooperare pentru infrastructură și educație

Premierul Republicii Moldova a apreciat și contribuția Austriei la proiectele care au beneficii directe pentru cetățenii moldoveni.

Printre domeniile menționate se află dezvoltarea infrastructurii de apă și proiectele din educație.

Vasile Tofan și Christian Stocker au convenit asupra continuării acestei cooperări, precum și asupra schimbului de expertiză destinat consolidării capacității instituțiilor din Republica Moldova în procesul de integrare europeană.

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