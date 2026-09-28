Țara care a ținut România la ușa Schengen, discuții cu Republica Moldova despre următorul pas în integrarea în UE

Publicat 28 sept. 2026, 22:06 Sursă deschide.md

Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să treacă la următoarea etapă a negocierilor, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan în cadrul unei convorbiri telefonice cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.

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