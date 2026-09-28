Parlamentul Ungariei i-a ridicat imunitatea lui Péter Magyar. Se reia ancheta privind telefonul aruncat în Dunăre

Publicat 28 sept. 2026, 12:29 Actualizat 28 sept. 2026, 12:36

Parlamentul Ungariei a ridicat, luni, imunitatea parlamentară a premierului Péter Magyar, permițând astfel reluarea unei anchete penale privind un incident din 2024, în care acesta este acuzat că ar fi luat telefonul unui bărbat și l-ar fi aruncat ulterior în Dunăre. Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a Parlamentului, cu 139 de voturi "pentru", niciun vot împotrivă și nicio abținere. Grupurile parlamentare Fidesz și KDNP nu au participat la ședință, relatează Telex și Daily News Hungary.

Distribuie articolul