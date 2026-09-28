Parlamentul Ungariei i-a ridicat imunitatea lui Péter Magyar. Se reia ancheta privind telefonul aruncat în Dunăre

Parlamentul Ungariei a ridicat, luni, imunitatea parlamentară a premierului Péter Magyar, permițând astfel reluarea unei anchete penale privind un incident din 2024, în care acesta este acuzat că ar fi luat telefonul unui bărbat și l-ar fi aruncat ulterior în Dunăre. Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a Parlamentului, cu 139 de voturi "pentru", niciun vot împotrivă și nicio abținere. Grupurile parlamentare Fidesz și KDNP nu au participat la ședință, relatează Telex și Daily News Hungary.
De la ce a pornit dosarul
Cazul datează din 21 iunie 2024 și s-a petrecut în clubul de noapte Ötkert din Budapesta, la scurt timp după alegerile pentru Parlamentul European. Potrivit procurorilor, Péter Magyar ar fi intrat într-o altercație cu un bărbat care îl filma în club. Magyar ar fi luat telefonul acestuia și l-ar fi aruncat ulterior în Dunăre.
Telefonul a fost recuperat din râu cu ajutorul scafandrilor. Procurorii au apreciat la acel moment că circumstanțele ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii de furt.
Ancheta, blocată de imunitatea lui Magyar
Dosarul a fost complicat de imunitatea de care Magyar beneficia în calitate de membru al Parlamentului European. În septembrie 2024, procurorii ungari au solicitat Parlamentului European ridicarea imunității sale, însă cererea nu a fost aprobată, iar ancheta a fost închisă.
După ce Magyar a trecut din Parlamentul European în Parlamentul Național al Ungariei, în mai 2026, ancheta a putut fi reluată. Procurorii au solicitat din nou ridicarea imunității sale, de această dată Parlamentului Ungariei.
Ridicarea imunității nu înseamnă că Péter Magyar a fost găsit vinovat. Măsura înlătură protecția juridică ce împiedica efectuarea unor măsuri de anchetă care îl vizează direct și permite continuarea procedurilor.
Péter Magyar a cerut să-i fie ridicată imunitatea
Premierul ungar le-a cerut chiar colegilor săi din partidul Tisza să voteze pentru ridicarea imunității, precizând că fiecare persoană trebuie să răspundă în fața legii și că nu are nimic de ascuns. El a negat că ar fi comis o infracțiune și a afirmat că, în aceleași circumstanțe, ar proceda din nou la fel.
În plus, Magyar susține că procurorii încearcă să includă cazul său alături de ceea ce el a descris drept cazuri de corupție mult mai grave. Premierul i-a criticat pe cei pe care i-a descris drept membri ai fostului aparat al procuraturii din perioada lui Viktor Orbán și a acuzat autoritățile că încearcă să distragă atenția de la presupuse acte de corupție din timpul guvernării anterioare.
Procurorii au respins criticile lui Magyar și au transmis că autoritățile au obligația de a desfășura procedurile în mod legal și echitabil.
Decizie similară a Parlamentului de la Budapesta și în alte două dosare
Péter Magyar nu a fost singurul politician a cărui imunitate a fost ridicată în cadrul ședinței extraordinare de luni. Tot cu 139 de voturi "pentru", niciunul împotrivă și nicio abținere a fost decisă ridicarea imunității fostului ministru din partea Fidesz Balázs Hankó și a deputatului KDNP Miklós Seszták. Cazurile celor doi vizează anchete separate privind presupuse infracțiuni legate de Fondul Național pentru Cultură și, respectiv, compania Volánbusz.
Voturile au fost exprimate în pofida faptului că în Comisia pentru Imunitate a Parlamentului nu s-a întrunit o majoritate în favoarea ridicării protecției. Plenul a aprobat însă toate cele trei solicitări.
În cazul lui Péter Magyar, decizia Parlamentului înlătură obstacolul juridic care împiedica efectuarea unor măsuri de anchetă în dosarul privind telefonul. Autoritățile urmează să stabilească dacă probele existente justifică continuarea procedurilor împotriva premierului ungar.