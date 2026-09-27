Etna continuă să erupă, zborurile din Catania rămân suspendate. Avertisment MAE pentru românii care merg în Sicilia

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 16:07

Autoritățile italiene au prelungit suspendarea zborurilor de pe Aeroportul din Catania până luni, 28 septembrie 2026, la ora 00:00, în condițiile în care activitatea vulcanului Etna continuă. Traficul aerian rămâne astfel perturbat, iar reluarea operațiunilor depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice. Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care se află în Sicilia, tranzitează regiunea sau intenționează să călătorească acolo despre situația existentă.

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