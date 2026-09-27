Etna continuă să erupă, zborurile din Catania rămân suspendate. Avertisment MAE pentru românii care merg în Sicilia

Autoritățile italiene au prelungit suspendarea zborurilor de pe Aeroportul din Catania până luni, 28 septembrie 2026, la ora 00:00, în condițiile în care activitatea vulcanului Etna continuă. Traficul aerian rămâne astfel perturbat, iar reluarea operațiunilor depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice. Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care se află în Sicilia, tranzitează regiunea sau intenționează să călătorească acolo despre situația existentă.
„Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, regiunea Sicilia, asupra faptului că activitatea vulcanului Etna continuă, fiind perturbat traficul aerian. Autorităţile italiene au prelungit suspendarea zborurilor de pe Aeroportul din Catania până luni, 28.09.2026, orele 00.00”, transmite MAE. Reluarea zborurilor va fi decisă în funcție de modul în care evoluează situația. Condițiile meteorologice vor conta, de asemenea, în stabilirea momentului în care operațiunile aeriene vor putea fi reluate.
În acest context, activitatea vulcanului Etna continuă să perturbe traficul aerian din Sicilia, iar MAE le recomandă românilor să verifice situația înainte de a pleca la drum. Cetățenii sunt sfătuiți să se informeze înainte de începerea călătoriei și să respecte cu strictețe recomandările autorităților locale. Ministerul le recomandă, de asemenea, să evite deplasările sau excursiile în zona vulcanului. În același timp, cei care se află deja în Sicilia sunt îndemnați să urmărească actualizările publicate de Departamentul Protecției Civile italiene din regiunea Sicilia. Recomandările sunt valabile atât pentru cei care se află deja în zonă, cât și pentru cei care urmează să ajungă acolo. Situația rămâne dependentă de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice.
Numerele la care românii pot cere ajutor
Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numerele de telefon ale Consulatului României la Catania: +39 095 537 909 și +39 095 536 139. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență. Pentru situațiile dificile, speciale sau cu caracter de urgență sunt disponibile și mai multe linii telefonice, în funcție de regiune. Consulatul General al României la Roma poate fi contactat la +39 345.147.3935, iar Consulatul General al României la Milano la +39 366.108.1444. Pentru Bologna este disponibil numărul +39 324.803.5171, pentru Torino +39 338.756.8134, iar pentru Trieste +39 340.882.1688. Românii pot apela și Consulatul General al României la Bari la +39 334.604.2299, în timp ce Consulatul României la Catania are disponibilă linia de urgență +39 320.965.3137.
Recomandările MAE pentru cei care călătoresc în Italia
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să consulte informațiile publicate pe paginile oficiale ale Ambasadei României la Roma, Consulatului României la Catania și MAE. Totodată, instituția reamintește că persoanele care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”.
Aceasta oferă informații și sfaturi de călătorie pentru cetățenii români aflați în afara țării. Recomandarea vine în contextul continuării activității vulcanului Etna și al perturbării traficului aerian din Sicilia. MAE îi îndeamnă pe cei care urmează să călătorească să se informeze înainte de plecare și să respecte indicațiile autorităților locale. În același timp, românii sunt sfătuiți să evite deplasările și excursiile în zona vulcanului și să urmărească actualizările privind evoluția situației.