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U2 a revenit după 50 de ani la școala unde s-a format. Surpriza pregătită pentru elevi la Dublin

U2 în concert în Dublin (foto: Facebook)

U2 în concert în Dublin (foto: Facebook)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 07:06

Trupa U2 a sărbătorit 50 de ani de la formare printr-un concert-surpriză susținut vineri, 25 septembrie, la Mount Temple Comprehensive School din Dublin, școala unde membrii formației au început să cânte împreună în adolescență. În fața elevilor și profesorilor, Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr. au interpretat hituri precum „With Or Without You”, „One” și „Beautiful Day”.

U2, din nou la școala unde a început totul

Povestea trupei a început în septembrie 1976, când Larry Mullen Jr. a pus pe panoul de afișaj al școlii un anunț scris de mână: „Baterist caută muzicieni pentru a forma o trupă”. În 1978, membrii U2 au cântat pe acoperișul centralei termice a școlii, iar concertul aniversar a fost o întoarcere simbolică la acele începuturi.

Sute de elevi au ieșit mai devreme de la ore și au umplut curtea școlii pentru spectacolul de aproximativ 35 de minute. Unii au venit cu afișe desenate de mână pe care scria „E o zi frumoasă, nu avem școală”, o trimitere la piesa „Beautiful Day”. Vestea concertului-surpriză i-a adus și pe fani în fața porților.

Șapte piese și un moment alături de elevi

U2 a urcat pe scenă pe acordurile piesei „School’s Out”, de Alice Cooper, apoi a susținut un concert de șapte piese. Repertoriul a inclus „I Will Follow” și „Out Of Control”, de pe albumul de debut „Boy”, dar și „Vertigo” și noul single „Silencio”. Aproximativ 30 de elevi dintr-un program local de educație muzicală li s-au alăturat membrilor trupei, la viori, violă și harpe, pentru interpretarea piesei „One”.

Bono le-a mulțumit profesorilor care au încurajat creativitatea membrilor formației. „Insula aceasta este plină de cântece, muzică și năzbâtii, iar noi suntem foarte mândri că suntem irlandezi”, a spus solistul.

Un nou album U2, în noiembrie

Concertul a avut loc la scurt timp după anunțarea celui de-al 16-lea album al trupei, „Carnaval De Luz”, programat pentru lansare pe 13 noiembrie. Primul album U2 cu material nou din ultimii nouă ani va include și un duet între Bono și regretata Dolly Parton, despre care formația spune că reprezintă ultima interpretare vocală înregistrată de artista country.

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