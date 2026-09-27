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Extern· 2 min citire
U2 a revenit după 50 de ani la școala unde s-a format. Surpriza pregătită pentru elevi la Dublin
U2 în concert în Dublin (foto: Facebook)
Trupa U2 a sărbătorit 50 de ani de la formare printr-un concert-surpriză susținut vineri, 25 septembrie, la Mount Temple Comprehensive School din Dublin, școala unde membrii formației au început să cânte împreună în adolescență. În fața elevilor și profesorilor, Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr. au interpretat hituri precum „With Or Without You”, „One” și „Beautiful Day”.
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