Magyar anunță taxă pe averile de peste un miliard de forinți. Premierul, atacat cu un ou în timpul discursului: „Nu e nicio problemă!”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 21:28

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că noua taxă pe avere va intra în vigoare de la 1 ianuarie și îi va viza pe cei care dețin active de peste un miliard de forinți. Anunțul a fost făcut sâmbătă, la Szolnok, în timpul celei de-a treia opriri din noul său turneu național.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Peter Magyar