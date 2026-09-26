Magyar anunță taxă pe averile de peste un miliard de forinți. Premierul, atacat cu un ou în timpul discursului: „Nu e nicio problemă!”

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că noua taxă pe avere va intra în vigoare de la 1 ianuarie și îi va viza pe cei care dețin active de peste un miliard de forinți. Anunțul a fost făcut sâmbătă, la Szolnok, în timpul celei de-a treia opriri din noul său turneu național.
Discursul premierului, desfășurat în Piața Kossuth, a fost întrerupt pentru scurt timp după ce un bărbat a aruncat un ou spre scenă. Magyar nu a fost lovit, iar suspectul a fost ulterior reținut de polițiști.
Taxa pe avere intră în vigoare de la 1 ianuarie
Una dintre principalele măsuri anunțate de Péter Magyar este taxarea averilor de peste un miliard de forinți, echivalentul a aproximativ 2,7 milioane de euro. Premierul a spus că măsura va fi introdusă de la începutul anului viitor și a prezentat-o drept una dintre promisiunile importante ale partidului Tisza.
Magyar a criticat presa apropiată de Fidesz, despre care susține că a început o campanie împotriva taxei, și a afirmat că opoziția față de această măsură vine în special din partea celor care dețin averi foarte mari. În timpul discursului, premierul a făcut și o referire la miliardarul Lőrinc Mészáros și la soția acestuia, Andrea Várkonyi.
Magyar vrea recuperarea activelor pierdute de stat
O parte importantă a discursului de aproape două ore a fost dedicată recuperării activelor publice despre care Péter Magyar susține că au fost pierdute în timpul guvernelor anterioare.
Premierul le-a transmis celor care ar putea fi găsiți responsabili pentru prejudicierea financiară a statului că restituirea banilor ar putea conta ca circumstanță atenuantă în eventuale dosare penale.
„Ei cunosc numărul de cont al Trezoreriei de Stat a Ungariei și așteptăm transferul”, a spus Péter Magyar.
El a criticat din nou sistemul de urmărire penală din Ungaria și a acuzat procurorii că au asistat pasiv la ceea ce el a descris drept jefuirea țării în perioada precedentă.
Premierul anunță și schimbări constituționale
Péter Magyar a vorbit și despre un proces mai amplu de reformă constituțională și administrativă. El a criticat sistemul de administrație la nivel județean moștenit de la guvernele conduse de Viktor Orbán și a susținut că acesta ar fi fost folosit prea des pentru recompensarea persoanelor loiale politic.
Magyar a declarat că actualul guvern vrea să înlocuiască ceea ce el a numit o structură „feudală” cu o administrație mai profesionistă. A susținut și că sistemul anterior ar fi fost folosit pentru a pune presiune asupra unor primari.
Un ou a fost aruncat spre Péter Magyar
Incidentul s-a produs la scurt timp după începerea discursului. Premierul vorbea despre recenta sa întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea în momentul în care gărzile sale de corp au apărut în spatele său, după ce un obiect a fost aruncat spre scenă, conform presei străine.
La început, Magyar a crezut că cineva aruncase o băutură.
„Aș vrea să le cer trolilor Fidesz să nu mai arunce cu băuturi, pentru că aici sunt mulți civili și nu cred că vreunul dintre compatrioții noștri în vârstă sau vreun copil merită să fie stropit cu apă sau bere. Dacă vreți să o turnați pe mine, veniți aici, nicio problemă”, a spus premierul.
Ulterior s-a aflat că obiectul aruncat fusese un ou. Magyar și-a continuat discursul, deși au mai existat mai multe strigăte din mulțime.
Bărbatul suspectat că a aruncat oul a fost reținut
Imaginile filmate la fața locului au surprins momentul în care polițiști în civil l-au reținut pe bărbatul suspectat că a aruncat oul spre premier.
Potrivit relatărilor de la fața locului, acesta le-ar fi spus jurnaliștilor că regretă că nu l-a nimerit pe Péter Magyar în cap. Bărbatul s-a opus în momentul în care polițiștii au încercat să îl rețină și a fost, în cele din urmă, pus la pământ.
Evenimentul de la Szolnok a fost a treia oprire din noul turneu național al premierului, după Veszprém și Pécs. Péter Magyar intenționează să ajungă în 15 orașe din provincie, iar turneul se va încheia la Budapesta.