Ucraina vrea să mute controalele de frontieră în țările vecine. România, printre statele vizate de discuții

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 10:29

Ucraina analizează împreună cu statele vecine posibilitatea ca o parte dintre controalele de frontieră și vamale să fie efectuate pe teritoriul acestora. Kievul caută astfel o alternativă pentru situațiile în care atacurile rusești pun în pericol personalul și perturbă activitatea punctelor de trecere. Deocamdată, este vorba despre negocieri, nu despre o relocare aprobată.

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