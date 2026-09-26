Ucraina vrea să mute controalele de frontieră în țările vecine. România, printre statele vizate de discuții

Ucraina analizează împreună cu statele vecine posibilitatea ca o parte dintre controalele de frontieră și vamale să fie efectuate pe teritoriul acestora. Kievul caută astfel o alternativă pentru situațiile în care atacurile rusești pun în pericol personalul și perturbă activitatea punctelor de trecere. Deocamdată, este vorba despre negocieri, nu despre o relocare aprobată.
Acordul discutat cu Polonia
La punctul de trecere Iahodîn–Dorohusk, reprezentanți ai Ucrainei și Poloniei au discutat atât măsurile de siguranță în cazul alertelor aeriene, cât și extinderea controlului comun la frontieră. Printre participanți s-au numărat oficiali ai ministerelor poloneze de interne și finanțe și reprezentanți ai serviciilor vamale și de frontieră din ambele țări.
Un acord aflat în discuție ar crea cadrul juridic necesar pentru ca serviciile ucrainene de frontieră și vamale să poată lucra pe teritoriul Poloniei. Cele două părți au analizat și modul în care pot face schimb rapid de informații, pot evacua oamenii și pot relua verificările după încetarea unei amenințări.
Propunerea nu a primit însă undă verde pentru aplicare imediată la Dorohusk. Potrivit unei relatări care citează autoritatea vamală din regiunea ucraineană Volîn, partea poloneză nu a susținut mutarea temporară a procedurilor de control la acel punct, invocând lipsa cadrului legal și a capacității fizice necesare. Discuțiile privind acordul de control comun rămân distincte de această propunere punctuală.
România, printre vecinii vizați
Prim-adjunctul ministrului ucrainean responsabil de infrastructură, Serhii Derkach, a declarat că autoritățile lucrează cu țările vecine la o alternativă care ar permite desfășurarea controalelor pe teritoriul altui stat.
În opinia sa, punctele comune ar putea menține fluxurile logistice și ar putea grăbi circulația mărfurilor prin proceduri vamale și de frontieră mai rapide. El a menționat experiența existentă cu Polonia și Republica Moldova și a spus că Ucraina examinează această posibilitate cu fiecare țară vecină.
România se află, așadar, în aria discuțiilor descrise de oficialul ucrainean, dar informațiile disponibile nu indică un acord semnat sau un punct de control ucrainean relocat pe teritoriul României.