Armata SUA se pregătește pentru o posibilă acțiune în Cuba. Un document intern indică șase tipuri de unități

Armata americană se pregătește pentru posibilitatea unei acțiuni militare în Cuba, potrivit unui document intern consultat de CBS News. Documentul arată că Rezerva Armatei SUA analizează disponibilitatea unor forțe de poliție militară, personal medical și alte unități de sprijin care ar putea fi puse la dispoziția Comandamentului de Sud al SUA.
Solicitarea face parte, potrivit mai multor oficiali americani citați de CBS News, din planificarea militară legată de Cuba, deși documentul în sine nu menționează direct insula.
Șase tipuri de unități sunt analizate
Potrivit documentului, conducerea Rezervei Armatei SUA solicită comandamentelor subordonate informații despre disponibilitatea a șase tipuri de formațiuni care ar putea ajunge sub autoritatea Comandamentului de Sud al SUA.
Mesajul precizează că aceste unități ar putea fi necesare într-un interval de 90 până la 120 de zile. Comandamentele au fost instruite să transmită răspunsurile către conducerea Rezervei Armatei până pe 25 septembrie.
Documentul nu precizează câți militari ar fi necesari în zona de responsabilitate a Comandamentului de Sud, care include America Centrală și de Sud, precum și regiunea Caraibelor. De asemenea, nu indică unde ar putea fi trimise trupele sau pentru ce operațiune ar urma să fie folosite.
Printre formațiunile luate în calcul se află un batalion de sprijin pentru operațiuni de luptă, specializat în coordonarea logisticii. Acesta se ocupă de elemente precum transportul, mentenanța, combustibilul și aprovizionarea.
Pe listă se află și un batalion de geniu, precum și un comandament expediționar de sprijin care ar urma să coordoneze logistica într-un teatru de operațiuni.
Unități medicale și poliție militară
Mesajul intern prevede și posibilitatea constituirii unei brigăzi medicale care să conducă și să coordoneze unitățile medicale.
O altă formațiune menționată este un detașament medical avansat pentru resuscitare și intervenții chirurgicale. Acesta ar putea asigura intervenții chirurgicale de urgență și tratament pentru traumatisme cât mai aproape de forțele americane.
Documentul solicită, de asemenea, disponibilitatea unei brigăzi de poliție militară. Astfel de unități coordonează forțele de poliție militară implicate, printre altele, în misiuni de securitate, detenție și aplicarea legii.
Nu există însă nicio indicație în document că vreuna dintre unitățile respective ar fi primit deja ordine de desfășurare.
Comandamentul de Sud nu oferă detalii despre eventualele operațiuni
Reprezentanții Armatei SUA nu a răspuns solicitării CBS News înainte de publicarea informației.
Un purtător de cuvânt al Comandamentului de Sud al SUA a declarat că nu pot fi oferite detalii despre eventualele mișcări de trupe sau termene de desfășurare, invocând motive de securitate operațională.
„Din cauza preocupărilor legate de securitatea operațională, nu dezvăluim detalii și nu comentăm asupra mișcărilor operaționale ale SUA sau asupra unor posibile termene de desfășurare asociate operațiunilor, situațiilor neprevăzute sau planificării actuale ori viitoare. Cu toate acestea, Comandamentul de Sud al SUA se coordonează permanent cu Forțele Întrunite pentru a evalua o serie de cerințe potențiale în aria sa de responsabilitate, în sprijinul misiunilor care i-au fost încredințate.”
Armata americană a desfășurat deja activități de recunoaștere în apropierea Cubei
În cursul acestui an, forțele americane au desfășurat operațiuni de recunoaștere pe fundul mării și în zonele maritime din jurul insulei Cuba, potrivit mai multor membri ai armatei americane citați de CBS News.
Separat, componente ale forțelor aeriene americane au fost trecute într-un nivel ridicat de pregătire și li s-a cerut să pregătească din timp personal pentru o eventuală desfășurare.
Aceste planuri nu au fost însă puse în aplicare.
CBS News a precizat că a decis să nu publice anumite detalii care ar putea pune în pericol militarii americani.
Planurile pentru Cuba sunt analizate de mai multe luni
În luna mai, CBS News a relatat că oficiali americani din serviciile de informații analizau modul în care Cuba ar putea reacționa la o eventuală acțiune militară a Statelor Unite.
Evaluarea avea loc în contextul în care administrația Trump acuza Havana că își consolidează relațiile cu Rusia, China și Iran.
În iulie, planificatorii militari americani analizaseră o serie de variante pentru o posibilă acțiune împotriva insulei. Printre scenariile examinate se afla un asalt aerian condus de Armată și care ar fi implicat mii de militari americani din Divizia 101 Aeropurtată, singura unitate pregătită pentru o astfel de misiune.
Oficialii americani au subliniat atunci că prezentările și discuțiile despre aceste scenarii nu reprezentau o dovadă că președintele sau Pentagonul ar fi decis să declanșeze o operațiune.
Administrația Trump a intensificat presiunile asupra Cubei
De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a susținut un rol mai activ al Statelor Unite în emisfera vestică, într-o abordare pe care oficialii au denumit-o „Doctrina Donroe”, o variantă asociată administrației Trump a Doctrinei Monroe și axată pe limitarea adversarilor străini și a altor amenințări percepute în regiune.
În aprilie, militari americani și ecuadorieni au lansat o misiune comună pentru destructurarea unui presupus centru criminal operat de o organizație considerată narco-teroristă.
Joi, militari americani și agenți ai Administrației pentru Combaterea Drogurilor au sprijinit autoritățile din Ecuador în arestarea a peste 30 de persoane asociate cartelului Jalisco New Generation din Mexic.
Începând din septembrie, armata americană a ucis peste 230 de persoane în 70 de lovituri desfășurate în Marea Caraibilor și în estul Oceanului Pacific.
Operațiunile reprezintă o schimbare importantă față de rolul istoric al armatei americane în regiune, axat pe interceptarea traficului maritim de droguri și arestarea suspecților.
Unii experți în drept au susținut că aceste lovituri constituie ucideri extrajudiciare ilegale, argumentând că forțele americane nu pot viza intenționat civili sau persoane suspectate de activități infracționale decât dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru folosirea forței militare.
Trump spune că urmărește o „schimbare fundamentală” în Cuba
Înaintea Adunării Generale a ONU din această săptămână, administrația Trump a impus sancțiuni împotriva unor entități și oficiali cubanezi, inclusiv asupra unor întreprinderi militare de cercetare și dezvoltare asociate industriei nichelului din Cuba.
La New York, Donald Trump a declarat în fața Adunării Generale a ONU că administrația sa urmărește o „schimbare fundamentală” în Cuba și a prezis că guvernul comunist al insulei „va cădea”.
Președintele american a mai declarat că „libertatea va veni în Cuba”. Delegația cubaneză a părăsit sala în timpul discursului său.
Trump a afirmat, de asemenea, că secretarul de stat Marco Rubio este „profund implicat în negocieri” cu Havana și a promis că Statele Unite nu vor permite adversarilor străini să își consolideze poziția „chiar la ușa noastră”.
Declarațiile au venit după luni în care președintele american a făcut afirmații tot mai explicite cu privire la Cuba.
În același timp, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a promis că va răspunde oricărui atac american și a acuzat Statele Unite de „agresiune” și „război economic” prin blocarea importurilor de petrol către Cuba.
Donald Trump a vorbit anterior despre „preluarea” Cubei
În cursul acestui an, Donald Trump a declarat reporterilor aflați în Biroul Oval că el crede că va avea „onoarea de a prelua Cuba”.
La jumătatea lunii martie, președintele american a spus:
„Să preiau Cuba într-o anumită formă, da. Să preiau Cuba. Adică, fie că o eliberez, fie că o preiau – cred că aș putea face orice vreau cu ea, dacă vreți să știți adevărul.”
Mai târziu în aceeași lună, Trump a formulat și mai direct poziția sa:
„Cuba va fi următoarea.”
Noile solicitări adresate Rezervei Armatei SUA nu indică faptul că o operațiune împotriva Cubei ar fi fost decisă. Documentul arată însă că armata americană continuă să analizeze disponibilitatea unor forțe logistice, medicale, de geniu și de poliție militară pentru eventuale cerințe în zona aflată sub responsabilitatea Comandamentului de Sud.