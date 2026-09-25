Armata SUA se pregătește pentru o posibilă acțiune în Cuba. Un document intern indică șase tipuri de unități

Publicat 25 sept. 2026, 23:21 Sursă CBS news

Armata americană se pregătește pentru posibilitatea unei acțiuni militare în Cuba, potrivit unui document intern consultat de CBS News. Documentul arată că Rezerva Armatei SUA analizează disponibilitatea unor forțe de poliție militară, personal medical și alte unități de sprijin care ar putea fi puse la dispoziția Comandamentului de Sud al SUA.

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